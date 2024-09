Nymburk slaví postup mezi elitu. Český basketbalový šampion si Ligu mistrů zahraje poosmé v historii

Basketbalisté Nymburka si poosmé zahrají Ligu mistrů. Ve finále kvalifikačního turnaje v turecké Antalyi porazili v neděli po obratu ve druhé půli estonského šampiona Kalev/Cramo 80:66. V prestižní soutěži narazí ve skupině D na německý celek Rasta Vechta, řecký Promitheas Patras a turecký Galatasaray Istanbul. Antalya 21:30 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč basketbalistů Nymburka udílí pokyny svým hráčům (archivní foto) | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Devatenáctinásobné české mistry táhl za postupem Američan Christian Bishop, který nastřílel 17 bodů. O bod méně přidal Jaromír Bohačík. Soupeři nestačilo Nyani 13 bodů Patricka Tapea. Kalev/Cramo se přesune do nižšího Evropského poháru FIBA.

„Zápas se nevyvíjel úplně podle našich představ, ale myslím, že jsme ukázali charakter. Dokázali jsme se dvakrát vrátit z minus devíti, deseti bodů a ten druhý comeback už šel přes ně. Jsme ohromně šťastní, že jsme zpět v Lize mistrů, a čeká nás dlouhá cesta,“ řekl v nahrávce pro média nymburský kapitán Martin Kříž.

Nymburk si zahraje Ligu mistrů poprvé od sezony 2022/23. Poprvé do ní postoupil z kvalifikace, neboť mu český koeficient neumožnil přímou účast. V minulém ročníku reprezentovala český basketbal v soutěži Opava. Nymburk vstoupí do soutěže 2. října, kdy se představí v úvodním utkání na palubovce Promitheasu Patras.

„Věděli jsme, že když postoupíme, tak ta skupina nebude lehká. Letošní ročník Ligy mistrů ale bude hodně nabitý. Vrátily se tam nějaké týmy z Eurocupu a člověk si lehkého soupeře nevybere. Ukázali jsme si ale, že když budeme dělat to, co chceme, a vystupňujeme výkon, můžeme hrát s každým. To bude i naše motto do prvního zápasu,“ doplnil Kříž.

Nymburku vstup do utkání nevyšel. Středočeši trefili v první čtvrtině z pole čtyři z 16 pokusů a po sedmi bodech Kregora Hermeta prohrávali 8:21. Až v závěru úvodní části snížili na rozdíl deseti bodů.

Obrat v druhé půli

Ve druhé čtvrtině se čeští šampioni vrátili na dostřel a dotáhli se na manko jednoho bodu (34:35). Poslední minuty jim ale utekly a hráči Kalevu/Crama získali po osmi bodech v řadě do přestávky devítibodový náskok. Tape měl tou dobou na kontě 11 bodů.

Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho ale po návratu z kabin zpevnili obranu a zvládli obrat. Také díky deseti bodům Bohačíka a šesti bodům Bishopa vyhráli třetí čtvrtinu 26:10. Před závěrečnou částí tak vedli o sedm bodů.

V poslední desetiminutovce už Nymburk nadějně rozehraný duel nepustil. Jeho vedení v jednu chvíli narostlo až na 17 bodů (77:60) a nakonec Středočeši vyhráli o 14. Hned čtyři jejich hráči měli na kontě dvojciferný počet bodů.