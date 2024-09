Basketbalisté Děčína chtějí v lize znovu útočit na medaili, trenér Grepl chválí posilu z Nového Zélandu

„Boj o medaile by měl být náš cíl, ale nikde není psáno, že to dokážeme. Chceme se porvat o semifinále a poté je boj otevřený,“ prohlásil generální manažer Lukáš Houser. Děčín stále čeká na historicky první titul. Funkcionáři i hráči o něm sní. Kouč Tomáš Grepl je zůstává při zemi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o startu sezony pro basketbalisty Děčína

„Ode mně konkrétní cíl neuslyšíte, kvalitních týmů je v lize dost. Nymburk vypadá silně. Náš tým ale není špatný a naším úkolem je z něj vyždímat maximum,“ řekl Tomáš Grepl. Děčín udržel dlouholeté opory Tomáše Pomikálka a Filipa Kroutila a také Američany AJ Waltona a Jordana Ogundirana.

„S týmem jsem spokojený. Vše se nám povedlo poskládat, udrželi jsme důležité hráče a navíc se nám velmi slušně povedlo nahradit Matěje Svobodu, který přestoupil do Nymburku. Dále se mi líbí, že přišel Adam Pecháček. Je to český hráč a navíc kvalitní pivot, který má potenciál se posunout. Všechno vede k tomu, že mám ze sedmé sezony mrazení a jsem zvědavý, kam to dotáhneme,“ je natěšený Tomáš Grepl, pro kterého to bude sedmá sezona u děčínského ligového mužstva.

2:16 Opavskému basketbalu pomůžeme, slibuje před startem basketbalové ligy sekretář soutěže Číst článek

Náhradou za reprezentanta Svobodu má být Novozélanďan Isaac Davidson, který zářil v přípravě.

„Je skvělý lidsky, je pilný a pracovitý. Zapadl do kabiny, která pro někoho může být specifická. Plní naprosto přesně to, co po něm já a klub chceme. Když takhle funguje vazba, tak je to téměř dokonalé. Pořád jsme jen v přípravě, tak uvidíme, až začne liga,“ dodal Grepl.

Do nového ročníku NBL vstoupí basketbalisté Děčína sobotním domácím zápasem s Ostravou.

Organizátoři ročníku prohlásili, že chtějí pokračovat v trendu zvyšování návštěvnosti. Vloni dorazilo do hal dvanácti týmů rekordních více než 223 tisíc diváků. Šampion získá Pohár Jiřího Zídka staršího, který byl poprvé udělen v minulé sezoně.

POST PIVOTA OBSADÍ ADAM PECHÁČEK pic.twitter.com/FC0jRZ9uFi — BK ARMEX Děčín (@bkdecin) July 24, 2024