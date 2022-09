Skifař Synek vyhrál v Račicích rozlučkový exhibiční závod. ‚Všechno mě bolelo, ale nakonec to bylo dobré‘

Ondřej Synek se znovu potkal při závodě s velkým rivalem Mahé Drysdalem. Tentokrát ale mezi českým a novozélandským veslařem nešlo o medaile. Oba legendární skifaři už ukončili úspěšné kariéry. Synek ale dostal příležitost se doma v Račicích ještě naposledy svézt v programu mistrovství světa. A na exhibici si pozval pět bývalých soupeřů, a hlavně kamarádů. Račice 7:22 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Synek | Foto: Iva Roháčková

„Docela jsem se toho bál. Ke konci už mě všechno bolelo, ale nakonec to bylo dobré. V polovině jsem se to snažil rozjet, ale stejně to nepomohlo,“ pousmál se Ondřej Synek, který byl rád, že se jelo jen 500 metrů a ne obvyklé dva kilometry, na kterých vyhrál v kariéře pětkrát mistrovství světa a získal tři olympijské medaile, ale vytouženého zlata se nedočkal.

V posledním závodě kariéry triumfoval, i proto, že jeho soupeři a kamarádi, hlavně Slovinec Čop a Nor Tufte, před cílem prakticky zastavili a nechali Synka, aby si užil ovace tribun.

„Byli určitě domluvení, ale překvapili mě. Prvních 400 metrů ale bylo naplno a já jsem jel až do konce,“ neopouštěl humor bývalého elitního skifaře, který pojal celou akci zodpovědně i po společenské stránce.

„Závěrečná příprava byla dobrá. Večer před závodem byl náročný a ráno se mi ještě moc závodit nechtělo, ale jsme sportovci. Teď bude následovat vyhodnocení akce.“

A tak setkání bývalých veslařských soupeřů a kamarádů Ondřeje Synka neskončilo jen exhibičním závodem na vodě – na úplný závěr mistrovství světa ve veslování v Račicích.

Od loňského oznámení konce kariéry už Ondřej Synek ze zdravotních důvodů prakticky netrénuje, a neplánuje, že by se na vodu a do lodi teď nějak víc vracel.

„Čas je, ale nemám na to už tolik chuť, když jsem to přece jen dělal od 13 let. Mám to pořád rád, ale veslování bez fyzičky moc dělat nejde,“ říkal po rozlučkovém exhibičním závodě Ondřej Synek, který teď pracuje na Dukle a je sportovním ředitelem veslařského svazu.