Mohlo by nám to trochu ulevit, vítá libero Karlovarska Pfeffer roli outsidera v zápase s Civitanovou

Volejbalisté Karlovarska přivítají v úvodním zápase Challenge Cupu věhlasný italský celek Lube Civitanova. Hrát se bude v Hale míčových sportů u KV Areny od 18 hodin a Západočeši jsou sice velkým outsiderem. Chtějí ale potvrdit rostoucí formu, z posledních jedenácti utkání totiž zvládli deset vítězně. Karlovy Vary 15:06 14. listopadu 2024

„Výhry moc nepočítám, snažíme se jít zápas od zápasu. V top formě určitě nejsme. Asi jsme na tom trošku lépe než na začátku, ale pořád nás trápí jisté věci, které se opakují, i když třeba méně,“ je si vědom kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer. V létě kádr doznal řady změn, a tak se v úvodu sezony sehrával.

Poslechněte si, co říká před utkáním Karlovarska s Civitanovou volejbalista Daniel Pfeffer

„Tým se v podstatě kompletně obměnil, ze základní sestavy nezůstal kámen na kameni. Mám osobní názor, že nový tým potřebuje čas aspoň do Vánoc. Po Vánocích by tým už měl být sehraný a předvádět nějaké výsledky, které by měli už směřovat k play-off, kde by ta forma měla gradovat,“ myslí si Pfeffer, pamětník dvou zápasů s Civitanovou v sezoně 2018/2019. Oba Karlovarsko prohrálo 0:3 na sety.

„Zápas s Civitanovou je vždycky svátek volejbalu nejen pro nás hráče, ale i pro diváky. Byl tam velký rozdíl v tom, že jsme hráli v KV Areně, hokejové aréně, kde nejsme moc zvyklí hrát, v tom to bylo speciální, byla tam spousta lidí. A bylo to speciální i v tom, že se v Civitanově tehdy sešlo hrozně moc obrovských volejbalových superhvězd, bylo super si proti nim zahrát,“ vzpomíná kapitán Karlovarska.

I tentokrát půjdou karlovarští volejbalisté do dvojzápasu o postup mezi šestnáct nejlepších celků s italským velkoklubem v roli velkého outsidera. „Pro nás to může být jedině dobře. My si ten zápas prostě zkusíme užít a užít si konečně i tu roli, že hrajeme bez tlaku a nějakých očekávání. To by nám mohlo trochu ulevit v hlavách a mohlo vést i k uhranému setu. Ten by byl takový odrazový můstek, protože když člověk vyhraje set, proč by nemohl vyhrát další,“ nebojí se role outsidera karlovarské libero.

Civitanova dvakrát ovládla Ligu mistrů a sedmkrát triumfovala v lize italské. V minulé sezoně sice skončila v Serii A před branami semifinále, i přesto disponuje obrovskou hráčskou kvalitou.

„Momentálně Civitanova asi nezní tak věhlasně jako před šesti lety, ale pořád je to tým z vrchní půlky italské ligy. Jsou zvyklí vyhrávat, jsou zvyklí hrát o trofeje a jsou zvyklí hrát těžké zápasy. I když ta jména nejsou tak zvučná, jako byla tehdy, tak jsou to pořád obrovská jména evropského formátu, kdy má každý post velice kvalitní zastoupení,“ říká o soupeři kapitán Karlovarska Pfeffer. A s jakým výkonem svého týmu by bylo libero Západočechů spokojené?

„Respekt tam samozřejmě musí být, musí to být s pokorou, ale s takovou vnitřní drzostí, bez bázně. Asi bych to charakterizoval tak, jako se týmy ze spodní části tabulky české extraligy chtějí prezentovat proti nám, takovým způsobem bychom se chtěli prezentovat proti týmu jako Civitanova. Uvolněně, na hranici až za hranicí rizika a našich možností, bavit se tím sportem a uvidíme, k čemu to povede,“ popisuje Pfeffer hru, kterou se chce se spoluhráči prezentovat.

Zápas Challenge Cupu Karlovarska s Civitanovou začne v hale míčových sportů ve čtvrtek v 18 hodin.