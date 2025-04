Most přes řeku Labe v saském Bad Schandau je znovu průjezdný. Uzavřený byl pět měsíců

Mnoho lidí ani nečeká, že vláda vyřeší ekonomiku. Chtějí slyšet větu, která zarezonuje, říká Shavit

Podle politoložky Anny Shavit je při předvolební kampani nejdůležitější trefit se do nálady společnosti. Lidé jsou nespokojení. Doba je velmi nejistá. Chybí někdo, kdo by jasně vysvětlil, co se děje.