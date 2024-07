‚Zahojit rameno a vyladit formu na sto procent.‘ Lezce Ondru před olympiádou čeká i simulační závod

Český lezec Adam Ondra se chystá na olympijské hry v Paříži. Budou pro něj už druhé. Před necelým měsícem si ale zranil rameno. Na předolympijské tiskové konferenci řekl, že ho pochroumaná ruka omezuje už jen minimálně. Praha 20:01 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra po tiskové konferenci před olympijskými hrami v Paříži | Foto: Iva Roháčková

„Jenom v určitých pozicích je úpon rotátorové manžety přetížený. Ve velmi specifických pozicích to cítím. Ještě mám tři týdny na to, aby se vše zahojilo,“ sdělil Adam Ondra na tiskové konferenci před olympiádou a dodal, že kdyby mohl tak půjde až za hranici svých možností.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si sportovního lezce Adama Ondru před odletem na olympijské hry do Paříže

„Chtěl bych jít i přes bolet, ale zároveň tam jsou receptory, které tělo chrání před větším zraněním. Ruka mi vypne a jsem na zemi ani nevím jak.“

Lezce Ondru na olympijských hrách čeká závod, který se skládá ze dvou částí. Tou první je bouldering, ve kterém se bude bojovat 5. srpna. Do té doby bude pilovat formu. „Teď budu mít týden v Innsbrucku, kde jsou připravené cesty, které jsou velmi podobné závodním. Budeme tam mít i simulační závod s ostatními,“ přiznal český lezec.

Z Innsbrucku do Česka

Následně se přesune Adam Ondra do Česka, kde bude mít připravené speciální lezecké centrum. „Mám skvělé tréninkové podmínky, nasmlouvané české stavěče, kteří se budou snažit postavit, co nejpodobnější bouldery. Tréninkoví parťáci vyzkouší cestu ještě přede mnou, aby popřípadě stavěčům ještě řekli něco ke konkrétním úpravám. Bude to obtížnostně vyladěné zhruba tak, jak by to mohlo vypadat na olympiádě,“ vysvětloval.

Při své první účasti na olympijských hrách skončil Ondra na šestém místě ve finále. Konkrétní cíle si český lezec nedává ani tentokrát. „Beru to tak, že kdybych cítil, že nemám vůbec žádnou šanci na medaili, tak bych tam asi ani nechtěl jet. Pevně věřím, že šance jsou. Vím, že to bude extrémně náročné a musím vyladit formu na sto procent, mít ještě štěstí a pak možná nějaká šance na medaili je,“dodal Ondra.

Svou druhou olympijskou pouť začne Adam Ondra 5. srpna v semifinále boulderingu. O dva dny později naváže lezením na obtížnost.