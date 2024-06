Olympiáda je jediná akce, kde bych šel i přes zranění, říká po úspěšné kvalifikaci v Budapešti lezec Ondra

V cestě za druhým startem na olympijských hrách nezastavilo sportovního lezce Adama Ondru ani pochroumané rameno. I s ním navíc zopakoval v Budapešti umístění z úvodního dílu kvalifikační série z Šanghaje, když si opět dolezl pro třetí místo. A kromě symbolické letenky do Paříže dostal na pódiu bronzový pohár. Budapešť 20:12 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra | Foto: Marton Monus | Zdroj: Profimedia

„Když jsem sledoval další kluky, tak jsem chtěl, aby to vyšlo na pódium. Být dvakrát třetí by bylo pěkné, a kdybych byl třetí i v Paříži, tak by to byl sen. Bude to ale těžké. Kdybych lezl stejně, tak by to na medaili v Paříži nestačilo. Tři nejlepší lezci na tomhle závodě nejsoou,“ přiznává Adam Ondra.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž s Adamem Ondrou po finále úspěšné olympijské kvalifikace

I ve finále olympijské kombinace v Budapešti byl spokojenější se svým výkonem na boulderech než v obtížnosti, ve které je trojnásobným světovým šampionem. Opět ho ale limitovalo levé rameno, které si pochroumal hned ve čtvrteční úvodní kvalifikaci.

„Stalo se mi to první den kvalifikace a rameno nedostalo žádný odpočinek. Některými pohyby si ho zase více unavím, ale myslím, že to je křeč ve svalu. Stačí dva dny odpočinku a budu v pohodě. V boulderu jsem se ale musel párkrát zastavit a kontrolovat si to. Olympiáda je jediná akce, kdy bych šel i přes zranění. To by za to stálo, ale tělo nepřesvědčím,“ směje se legenda skalního lezení Adam Ondra.

The following athletes have qualified for @Paris2024 in the men's Boulder & Lead event:



1️⃣ Lee Dohyun

2️⃣ Sam Avezou

3️⃣ Adam Ondra

4️⃣ Alberto Ginés López

5️⃣ Hannes Van Duysen

6️⃣ Paul Jenft

7️⃣ Yannick Flohé

8️⃣ Hamish McArthur

9️⃣ Sascha Lehmann

1️⃣0️⃣… pic.twitter.com/urcoOiJZ6c — International Federation of Sport Climbing (@ifsclimbing) June 23, 2024

Lezec věří, že po pár dnech úplného klidu už o pochroumaném ramenu nebude vědět a pak se zase bude moct vrhnout do tréninku.

Ladit formu bude hlavně v Brně, ale taky se chystá do oblíbeného Innsbrucku. Generálku na OH v Paříži absolvuje v červenci také ve Francii - na Světovém poháru v Chamonix, kde je na programu lezení na obtížnost.

„Myslím, že se na tréninku zaměřím na obtížnost. Zkusím si ještě jet na Světový pohár, abych si zkusil, jak na tom jsem. V tréninku budu ladit formu na obě disciplíny, ale s ramenem si trochu odpočinu hlavně u boulderu, který je náročnější,“ říká Adam Ondra, který celou olympijskou kvalifikační sérii zakončil na třetím místě.