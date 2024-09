Sabalenková si poradila s Pegulaovou a poprvé v kariéře ovládla US Open, letos už druhý grandslam

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková vyhrála poprvé US Open a získala třetí grandslamový titul v kariéře. Světová dvojka porazila ve finále na betonovém dvorci Arthura Ashe v New Yorku domácí Jessicu Pegulaovou dvakrát 7:5 a stala se první Běloruskou, která turnaj ve Flushing Meadows ovládla. New York 7:20 8. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aryna Sabalenková | Zdroj: Reuters

Šestadvacetiletá Sabalenková si vynahradila loňský finálový neúspěch, kdy nestačila na jinou Američanku Coco Gauffovou. Navázala na letošní triumf z Australian Open, kde uspěla také vloni. Finále vyhrála za hodinu a 53 minut.

ARYNA SABALENKA REIGNS SUPREME IN NEW YORK! pic.twitter.com/rVEGvuBMe4 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

Semifinálovou přemožitelku Karolíny Muchové Pegulaovou předčila v poměru vítězných míčů 40:17 a porazila ji pošesté z osmi zápasů. Před třemi týdny ji zdolala také ve finále turnaje v Cincinnati.

Sabalenková se stala pátou hráčkou v tzv. „open éře“, která vyhrála v jedné sezoně oba grandslamové tituly na betonových površích. V počtu triumfů z turnajů „velké čtyřky“ překonala krajanku Viktorii Azarenkovou, která ovládla dvakrát Australian Open.

„Nevím, co říct. Jsem nadšená. Několikrát jsem tu byla tak blízko titulu. Vždycky to byl můj sen vyhrát tady v New Yorku. Hodně to pro mě znamená a je to důkaz, že když tvrdě pracujete, můžete si to splnit,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.

Aryna never gave up on her dream.



And now she's a US Open champion. pic.twitter.com/m21bVFNB0U — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2024

Utkání před zraky tenisových legend, basketbalisty Stepha Curryho či bývalého šampiona F1 Lewise Hamiltona začala lépe Pegulaová. Ve třetí hře získala jako první brejk. Sabalenková zareagovala a čtyřmi hrami za sebou otočila na 5:2, dlouho se jí však nedařilo koncovku dotáhnout.

Běloruska nejprve sadu nedopodávala a v 11. gamu odvracela na servisu další brejkbol. Ač dávala několikrát najevo frustraci a vyměnila si raketu, set nakonec získala. Za stavu 6:5 si vypracovala při servisu Pegulaové pět setbolů a ten poslední využila.

Ve druhém setu přišla Pegulaová brzy o servis a prohrávala 0:3. Stejně jako v semifinále proti Muchové dokázala vývoj otočit a díky pěti hrám za sebou se dostala do vedení 5:3. Na rozdíl od duelu s českou hráčkou ale tentokrát set nezískala.

Bez ztráty setu

Sabalenková jí v 10. gamu nepovolila jediný setbol, vyrovnala a poté si za stavu 6:5 vypracovala dva mečboly. Při tom druhém zahrála razantní smeč u sítě, Pegulaová zahrála míček pouze do autu a rodačka z Minsku mohla radostí klesnout na zem.

„Kéž bych vyhrála alespoň jeden set. Věděla jsem, že to proti Aryně bude velká výzva a že mi nedá nic zadarmo. Častokrát mi vyrazí svými ranami raketu z ruky. Jsem ráda, že jsem vydržela v zápase tak dlouho a měla i nějaké šance. Byla to krásná cesta tady na mém domácím grandslamu,“ uvedla Pegulaová.

Sabalenková získá za vítězství prémii 3,6 milionu dolarů (81,1 milionu korun). Pegulaová, která se posune na třetí místo světového žebříčku, si přijde na polovinu.