Zápas mi proklouzl mezi prsty, mrzí tenistku Muchovou prohra v semifinále US Open

Cesta Karolíny Muchová na tenisovém US Open se zastavila stejně jako před rokem v semifinále. V něm česká reprezentantka vedla 6:1 a 2:0, ale nakonec prohrála s Američankou Jessicou Pegulovou 2:6 ve třetím setu. New York 10:19 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Muchová v semifinálovém zápase US Open proti Jessice Pegulaové | Foto: Mike Frey | Zdroj: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Těsná prohra v semifinále US Open, jak těžko se bude kousat v příštích momentech, minutách, dnech?

Určitě mě to mrzí. Přišlo mi, že mi zápas trochu proklouzl mezi prsty, protože jsem začala dobře, držela jsem dobré tempo. Potom se jí nechal dostat se do zápasu. Udělala jsem pár chyb a úplně se to otočilo. Ona se do toho dostala, já jsem byl ta, co chybovala. Prohrát v semifinále mrzí vždycky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Karolínou Muchovou po prohraném semifinále US Open

V popisu práce tenisty úplně není dívat se na okamžiky, které se staly. Ale když se zpětně podíváte na stav 2:0 ve druhém setu, brejkboly, volej, který tam mohl spadnout a nespadl. Byl to nějaký klíčový moment toho obrat?

Určitě to byl jeden z klíčových momentů. Bylo jich víc, já jsem pak měla i spoustu brejkbolů, kdy jsem se měla vrátit zpátky do zápasu. Ale nevyužila jsem to, buď ona zahrála dobře, nebo jsem do toho úplně nešla, nechala jsem ji hrát. Možná jsem k tomu mohla přistoupit jinak a občas to víc risknout. Ale určitě ten volej kdyby tam padl na 3:0 a šla bych servírovat, tak by to bylo úplně jinak, ale těžko říct.

Jak mentálně těžké to je vnímat na kurtu, že hrajete víceméně úplně stejně, ale najednou to přestává fungovat? Ten začátek byl raketový, padalo vám tam skoro všechno. Jak těžké to bylo mentálně zvládnout dál, když už to najednou bylo úplně vyrovnané?

Je to tenis, tam se počítá s tím, že je to nahoru a dolů a když člověk vede 5:0 a 40:0, tak ještě zápas není vyhraný. Já jsem se snažila soustředit na další balon, který přijde a úplně nevnímat, co se stalo, protože to zápasu moc nepomáhá. Snažila jsem se s tím ještě v ten moment něco udělat, věděla jsem, že to za jakéhokoliv stavu ještě mohu otočit, ale bohužel to nevyšlo.

Muchová vyhraný první set v postup neproměnila. Finále US Open si zahraje Pegulaová se Sabalenkovou Číst článek

Ve čtvrtfinále vás trápily žaludeční obtíže. Mělo to nějaký vliv na to, že jste hned den na to hrála další zápas, nebo ne?

Těžko říct. Myslím, že ani moc ne. Nejsem úplně stoprocentní, ale určitě to bylo lepší než včera. Těžko to komentovat.

Přesto obhájená semifinálová pozice na US Open a teď tedy, aspoň doufám, zdravotně o dost lepší, než to bylo loni. Jak se cítíte, když se podíváte na ten celý turnaj?

Když se na to podívám z téhle stránky, tak je tohle semifinále daleko lepší v tom, že jsem zdravá a mohu vyrazit do Asie hrát další turnaje. Minulý rok to tak bohužel nebylo. Když se kouknu zpátky, tak jsem ráda, že jsem se po takové době dostala do semifinále grandslamu. Já od sebe samozřejmě vždycky chci víc a cítila jsem šanci, že se mohu podívat k branám finále a možná úplně nejvýše. Ale nevyšlo to, je třeba se z toho poučit a budu pracovat dál, aby to příště vyšlo.