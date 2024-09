Vím, co asi prožívá, říká Sinner po semifinálovém vítězství nad kamarádem Draperem

Tenista Jannik Sinner si na US Open zahraje finále mužské dvouhry. Světová jednička porazila Brita Drapera 3:0 na sety a o titul si v New Yorku zahraje s Američanem Taylorem Fritzem. Do závěrečného grandslamu sezony přitom Sinner nevstupoval v ideálním rozpoložení. New York 11:06 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský tenista Jannik Sinner v semifinále US Open | Foto: Mike Frey | Zdroj: USA TODAY Sports

Jannik Sinner před startem US Open opakovaně vysvětloval, proč neměl pozastavenou činnost, když měl v březnu dva pozitivní nálezy na anabolický steroid klostebol.

Uspěl s argumentem, že zakázaná látka se do jeho těla dostala bez jeho vědomí. Nezávislý tribunál vysvětlení přijal a Ital mohl dál hrát turnaje a dokonce se dostal na pozici číslo 1 v mužském žebříčku ATP.

Dopingový skandál pak Sinnerovi zkomplikoval přípravu na poslední grandslam sezony. Ital ale ukázal, že je světovou jedničkou oprávněně.

Prvními koly prošel bez větších obtíží, ve čtvrtfinále zvládl souboj někdejším šampionem US Open Rusem Medvěděvem a následně si 3:0 na sety poradil s britskou kometou Jackem Draperem.

Na tiskové konferenci Sinnera se po jeho postupu do finále už řešil jen tenis. A Itala těšilo, že utkání se svým kamarádem zvládl bez větších komplikací.

„Jsem moc rád za to, že si tady zahraju finále. S Jackem se známe velmi dobře, takže vím co asi prožívá. Hrát poprvé semifinále na grandslamu je náročné, cítíte velký tlak. Je to prostě jiné. Bylo fajn s ním bojovat na centrkurtu a jsem si dost jistý tím, že podobné bitvy svedeme v budoucnu ještě mnohokrát,“ vyprávěl Jannik Sinner.

Ve finále letošního ročníku US Open se utká s Američanem Taylorem Fritzem, který porazil krajana Francese Tiafoea 3:2 na sety.