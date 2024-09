Nad Sinnerem se stahují mračna. Světová antidopingová agentura chce tenistovi zakázat hrát

Světová antidopingová agentura (WADA) nesouhlasí tím, že tenisová jednička Jannik Sinner nedostal za dopingový nález na březnovém turnaji v Indian Wells žádný zákaz startů. S případem se obrátila na Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne a žádá pro italského hráče distanc na jeden až dva roky. Oznámila to na svém webu.

Sinner měl v březnu během turnaje Masters v Indian Wells pozitivní test na anabolický steroid klostebol.

Třiadvacetiletý Ital to vysvětlil tím, že zakázanou látku si ve spreji aplikoval na malou ránu na ruce jeho fyzioterapeut a při masážích ji přenesl do jeho těla.

Na rozdíl od jiných případů neměl Sinner ani předběžně zastavenou činnost a případ vyšel najevo až na konci srpna. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) mu na základě rozhodnutí svého nezávislého tribunálu pouze odebrala body a prémie, které v Indian Wells za účast v semifinále získal.

Sinner proto mohl startovat i na nedávném US Open, kde získal druhý grandslamový titul. Poprvé se radoval v lednu na Australian Open.

Sinner v Indian Wells odevzdal dva vzorky, jež obsahovaly nízké hodnoty metabolitu klostebolu. Po pozitivním testu měl mít automaticky zastavenou činnost, proti čemuž se pokaždé úspěšně odvolal.

Při řešení případu nezávislý tribunál ITIA konstatoval, že hráč na porušení antidopingových pravidel nenese vinu ani se nedopustil nedbalosti. Proto mu nezastavil činnost.

WADA se s tímto rozhodnutím neztotožnila a tvrdí, že bylo v rozporu s pravidly. Pro Sinnera chce zákaz činnosti na jeden až dva roky, ale nepožaduje žádné další rušení jeho výsledků, takže titul z US Open stejně jako vítězství na turnajích v Miami, Halle a Cincinnati mu zůstanou.

„Vzhledem k tomu, že záležitost nyní projednává CAS, nebude se WADA v tuto chvíli dále vyjadřovat,“ uvedla agentura.

Přístup ITIA k Sinnerově případu už dříve kritizovali někteří tenisté a poukazovali na dvojí metr.

