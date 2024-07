Muchová se na turnaji v Palermu probojovala do semifinále, v něm narazí na Rumunku Beguovou

Tenistka Karolína Muchová postoupila na antukovém turnaji v Palermu poprvé od loňského US Open do semifinále. Druhá nasazená česká reprezentantka, která se letos v únoru podrobila operaci pravého zápěstí, zdolala ve čtvrtfinále na Sicílii Australanku Astru Sharmaovou 7:6, 7:6.

Finalistka loňského Roland Garros Muchová hraje v Palermu teprve třetí letošní turnaj. Při svém debutu v sezoně na trávě v Eastbourne postoupila rovněž do čtvrtfinále, kvůli problémům s operovaným zápěstím ale ještě před ním odstoupila. Ve Wimbledonu pak vypadla hned v prvním kole.

