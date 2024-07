Dva triumfy a tři spoluhráčky. Siniaková zažívá turbulentní, ale úspěšnou sezonu

Tenistka Kateřina Siniaková zažívá jednu z nejvydařenějších sezon, i když je pro ni zatím plná nečekaných změn. Na každém ze tří grandslamů se představila s jinou spoluhráčkou, a vždy byla hodně úspěšná. V Austrálii vybojovala semifinále se Storm Hunterovou, v Paříži vyhrála titul s Coco Gauffovou ze Spojených států a ve Wimbledonu triumfovala s další Američankou Taylor Townsendovou. Londýn 15:44 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková s trofejí pro vítězky čtyřhry ve Wimbledonu | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

S parťačkou z Wimbledonu by se teoreticky mohla spojit i po olympijských hrách. I kvůli stále větším šancím na Turnaj mistryň. „Když se tak zadařilo, tak se mi vrátila naděje na možnou účast na Turnaji mistryň. Budu to tak zvažovat i z tohohle pohledu,“ přiznává Kateřina Siniaková, že šance na prestižní turnaj mohou hrát v rozhodování zásadní roli.

I když česká tenistka zatím nepotvrdila, s kým bude chtít dohrát zbytek sezony. Nebo alespoň důležité turnaje na severoamerických betonech včetně grandslamového US Open. „Ještě nebyl čas, takže se nechte překvapit.“

Siniakovou může těšit, že se všemi spoluhráčkami si na kurtu rozuměla, a oběma Američankám pomohla k premiérovým grandslamovým titulům v deblu. A zvlášť v případě maminky na tour Taylor Townsednové to bylo teď ve Wibmbledonu hodně emotivní.

„Jsem ráda, že můžu někomu udělat radost. I když jsem třeba nebrečela, tak to pro mě také znamená dost,“ těší Kateřinu Siniakovou i to, že je o ni mezi deblistkami velký zájem. „Měl by to pro mě být kompliment. Jsem ráda, že tenistky se mnou chtějí hrát.“

Rozhodování o spoluhráčce

Kateřina Siniaková vnímá, že se blíží doba, kdy už se páry domlouvají na nový rok. Nabídky má různé, a k tomu by ráda pomohla ke snazšímu návratu i původní spoluhráčce Storm Hunterové, pokud už by byla po dlouhém zranění pro další sezonu v pořádku. „Být po jejím boku bylo skvělé. Je to velice pozitivní hráčka. Vůbec se nebráním tomu, abychom si spolu zahrály pár dalších turnajů. Třeba jí znovu pomůžu vytáhnout,“ říká Siniaková.

Právě s Australankou Storm Hunterovou Siniaková sezonu začala a skvěle rozehrála, a právě s ní je na tom stále ještě nejlépe v sezónním pořadí pro účast na Turnaji mistryň. Ale musí teď vybírat ze spoluhráček, které jsou zdravé a největší smysl by teď zřejmě dávalo spojení s některou z Američanek.

„Pravděpodobné to je. Chtěla bych se dostat na Turnaj mistryň, když se naskytla příležitost. Ještě jsem to ale zatím neřešila,“ přiznává Siniaková.

O něco blíž k Turnaji mistryň má teď Siniakovoá v páru s Townsendovou, ale kdyby pokračovala ve sbírání bodů s Gauffovou, se kterou ovládla Roland Garros, mohly by být její šance hodně podobné.

Siniaková zatím neprozradila s kým spojí své síly na turnajích po olympijských hrách, kde utvoří znovu dvojici s Barborou Krejčíkovou. Její šance na Turnaj mistryň jsou navzdory střídání spoluhráček mnohem vyšší než před Roland Garros, kde byla ve velké nejistotě po zranění už druhé parťačky v tomto roce.