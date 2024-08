Lehečka si osmifinále US Open nezahraje, po třech setech vypadl s Rubljovem. Končí i obhájce Djoković

Tenista Jiří Lehečka do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. Nasazené šestce Andreji Rubljovovi z Ruska podlehl na betonových dvorcích v New Yorku 3:6, 5:7, 4:6. Pátý titul na tenisovém US Open a rekordní pětadvacátý na grandslamech nezíská srbský tenista Novak Djoković, úřadující šampion prohrál ve 3. kole s Australanem Alexeiem Popyrinem 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. New York 6:57 31. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tenista Jiří Lehečka | Foto: ČTK/AP, Kirsty Wigglesworth | Zdroj: Profimedia

Dvaadvacetiletý Lehečka prohrál s Rubljovem třetí z pěti zápasů a nenavázal na vítězství z letošního turnaje v Indian Wells. V utkání přišel pětkrát o servis, soupeře brejkl jen dvakrát. O čtyři roky staršího soupeře předčil v poměru vítězných míčů 36:26, nasbíral 15 es, ale i 26 nevynucených chyb. Postupem do 3. kola US Open přesto zaznamenal své dosavadní maximum.

"Mám smíšené pocity. Bylo tam plno pozitivních i negativních momentů. Nepřišlo mi, že bych hrál nějak strašně špatně, ale na něm bylo vidět, že je rozehraný a že se nacítil na formu, kterou potřebuje. Je obrovský rozdíl, jestli hrajete s hráči z top 10 v prvním, nebo třetím kole. Já to dnes pocítil na vlastní kůži. Bohužel největší rozdíl byl na servisu a returnu," řekl novinářům Lehečka, který plnil roli nasazené dvaatřicítky.

All Andrey on Grandstand today! pic.twitter.com/JRhcW8NdgB — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

Čtvrtfinalista loňského Australian Open Lehečka, který vynechal letošní Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry v Paříži kvůli únavové zlomenině bederního obratle, nezačal ani třetí duel na turnaji dobře. Stejně jako v úvodním kole proti Maďaru Mártonu Fucsovicsovi a později Američanu Mitchellu Kruegerovi prohrál i dnes první set. Přišel o něj kvůli ztracenému podání v osmé hře.

Také ve druhé sadě Lehečka doháněl za stavu 2:3 manko brejku. Podařilo se mu vyrovnat a Rubljov dal později najevo frustraci. Po jednom nepovedeném úderu se například začal mlátit rukou do stehna. V 11. gamu však český tenista přišel opět o podání a Rus druhý set dopodával.

Na začátku třetí sady se dostal Lehečka do dalších obtíží. Rubljov ho hned v úvodní hře dostal pod tlak a po deseti minutách zužitkoval v gamu sedmý brejkbol. Lehečka ještě v šesté hře srovnal, koncovka ale patřila opět Rubljovovi. Rus získal v deváté hře další brejk a poté využil na servisu druhý mečbol. O postup čtvrtfinále se střetne s nasazenou devítkou Grigorem Dimitrovem z Bulharska.

A top-10 matchup for a spot in the quarters! pic.twitter.com/l8F3a2NinW — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

Sedmatřicetiletý Djoković, který před US Open vyhrál olympijské hry v Paříži a zkompletoval takzvaný Golden Slam, zaznamenal nejhorší výsledek od Australian Open 2017. Na US Open nepostoupil do osmifinále poprvé od roku 2006, kdy skončil rovněž ve 3. kole.

Djoković mohl získat na betonových kurtech v New Yorku 25. grandslamový titul, kterým by se osamostatnil v čele historického pořadí před Australankou Margaret Courtovou. V utkání s nasazenou osmadvacítkou Popyrinem ale doplatil na 49 nevynucených chyb či 14 dvojchyb.

Rodák z Bělehradu vypadl na letošním US Open jako druhý hráč ze světové trojky. Den před ním dohrál ve 2. kole vítěz letošního Roland Garros a Wimbledonu Španěl Carlos Alcaraz, který nestačil na Nizozemce Botica van de Zandschulpa.

Arthur Ashe Stadium belongs to Alexei Popyrin tonight! pic.twitter.com/bPQoOx0yLJ — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024

O 12 let mladší Popyrin porazil Djokoviče poprvé v kariéře a na čtvrtý pokus. Premiérově je v osmifinále grandslamu a narazí v něm na domácího Američana Francese Tiafoea.

Osmadvacátý hráč světa Popyrin, který s Djokovičem prohrál letos na Australian Open a ve Wimbledonu ve čtyřech setech, předvedl koncentrovaný výkon. První set získal díky brejku v deváté hře, druhou sadu vybojoval poté, co vzal Djokovičovi servis v pátém gamu.

Druhý nasazený hráč Djoković, který usiloval o 91. vítězství na US Open, reagoval a třetí set získal díky třem brejkům. Ve čtvrté sadě ale přišel dvakrát o podání, Popyrin utekl do vedení 5:2 a na druhý pokus dopodával duel k vítězství.

Always a champion in New York pic.twitter.com/bizJfafzg9 — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024