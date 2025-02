Krčmář se dobře soustředí na delší trati. Vytrvalostní závod mu může vyhovovat, říká před startem Moravec

Od čtvrtečních 15 hodin poběží na mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide vytrvalostní závod muži. Jako první se na trať vydá Tomáš Mikyska, kterého čeká premiéra na letošním šampionátu. Nejen o tom mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport trenér národního týmu biatlonistů Ondřej Moravec. Lenzerheide 12:21 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý český biatlonista Ondřej Moravec | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ondřeji, vy jste na šampionátu v Hochfilzenu před osmi lety získal z vytrvalostního závodu stříbro. Proběhne vám hlavou vzpomínka na ten stříbrný závod?

Musím říct, že ne tak často, občas ale vidím nějaké obrázky a fotky. Letos jsme na stejném hotelu jako Američané - a mezi nimi je Lowell Bailey, který mě v tom závodě jediný porazil. Máme před sebou závody našich kluků, nemůžeme myslet na vzpomínky.

Vytrvalostní závod může být jednou ze šancí, kde mohou vaši svěřenci získat medaili. Vítězslav Hornig v lednu obsadil pátou příčku při závodě v Ruhpoldingu a nyní může útočit na další umístění mezi nejlepšími. Vidíte to podobně?

Rozhodně ano, ať už jde o Michala Krčmáře, tak Vítka Horniga. Speciálně Michal se dobře soustředí na delší trati a může mu to vyhovovat. Ještě jako závodník jsem to několikrát zažil. Musím zmínit i Jonáše Marečka, kterému se daří na střelnici, dokáže se zkoncentrovat a letos zastřílel několikrát bez chyby. Když se všem závod povede, mohou se dostat od nedělního hromadného závodu.

Tomáše Mikysku čeká první závod v Lenzerheide. Minulý rok v Novém Městě na Moravě skonči desátý a lepší umístění si odstřelil poslední ranou. Má za sebou řadu zdravotních problémů, ale je připraven a do středečního závodu půjde se startovním číslem 1. Je to podle vás výhoda?

Tomáš to zvládne, nebojím se toho, že by byl například nervózní. Startovat jako první neublíží, vytrvalostní závod je specifický v chycení tempa - člověk se do toho může dostat později, když si najde tempo s jinými biatlonisty. Pokud předvede dobrou střelbu, tak z toho může být krásný výsledek. Je to dobrý střelec, ale občas má problém s koncentrací, tak má před sebou velký úkol.

Závod s hromadným startem: Do závěrečného závodu jednotlivců se dostane pouze 30 závodníků s nejvyšším počtem bodů, které biatlonisté sbírají v průběhu MS.



Michal Krčmář má bodů aktuálně 36.

Vítězslav Hornig má 31 bodů a ve vytrvalostním závodě by potřeboval zajet kolem 36. místa.

Jonáš Mareček má 15 bodů, potřebuje zajet kolem 20. místa.

Tomáš Mikyska nemá žádný bod a potřeboval by se umístit v elitní desítce.

Na třetí individuální zlato na letošním šampionátu bude ve vytrvalostním závodě útočit Johannes Thingnes Bö. Nor vyhrál sprint, stíhací závod a je tedy otázkou, jestli ovládne i závod na 20 kilometrů.

Nemyslím si to, ač bych mu to asi přál. Byl by to fajn příběh, ale vidím šanci pro jiné závodníky, aby se jména na pódiu trochu promíchala.

Překvapila vás jeho forma? Poslední týdny před šampionátem tak dominantní nebyl.

Trochu ano, ale Johannes je specifický typ závodníka. Já osobně ho stavím výše než Ole Einara Björndalena, jiného legendárního biatlonistu. Je to prostě nadčlověk a je na něm vidět, že má chuť i dál vítězit, přestože je to pro něj poslední fáze kariéry. Je o level jinde než zbytek světa.

Björndalen má aktuálně více individuálních vítězství. V čem je Bö lepší? Proč jej stavíte historicky výše?

Já to beru více komplexně - jako sportovce i osobnost. Do trojice můžu ještě zmínit Francouze Martina Fourcada, ale u Johannese jsem poznal opravdu lidský přístup. Nechci ale nikoho kritizovat. Johannes je opravdu dobrý člověk, poznal jsem ho osobně a je to obrovský profík.