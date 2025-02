Charvátová myslí na život po kariéře. Během světového šampionátu se věnuje studiu

Na mistrovství světa ve Švýcarsku mají biatlonisté předposlední volný den. Kromě tréninků čeští reprezentanti hlavně regenerují a sbírají síly na následující program. Ale třeba Lucie Charvátová stíhá v Lenzerheide také studovat. Od zpravodaje z místa Lenzerheide 21:22 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Lucie Charvátová v cíli stíhacího závodu na mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Je to docela zajímavé. Přihlásila jsem se dobrovolně. Jedná se o půlroční elearningový kurz,“ vysvětluje česká biatlonistka.

Lucie Charvátová se zapojila do projektu Mezinárodního olympijského výboru, aby si rozšířila obzory a ještě lépe se připravila na to, co ji čeká, až s biatlonem skončí.

„Teď jsme v nejintenzivnějším období, kdy máme každý týden online lekce a pracujeme ve skupinách. Je to tak trochu duální kariéra a příprava sportovce po jeho kariéře, aby věděl, jaké jsou jeho možnosti a jak se může dál uplatnit,“ říká zkušená závodnice.

Studium a byznys

Jako absolventce inženýrského studia Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci se jí to náramně hodí. „Součástí úkolů jsou byznysové plány, jak nastartovat podnikání a také jaké jsou počáteční kapitály. Když mi to půjde, tak se mohu dostat dál z těch zájemců, kteří v kurzu jsou. Na konci kurzu se pak uděluje nějaký grant do začátku podnikání. Je to výzva,“ usmívá se bronzová medailistka z mistrovství světa v roce 2020.

Česká biatlonistka má ale v kurzu zdatné konkurenty. „Soupeřím ve skupině s Američany. Pro mě jako nerodilou mluvčí je to poměrně obtížné. Mezinárodní olympijský výbor má poměrně zajímavé projekty po celou dobu. Vzhledem k tomu, že jsem v komisi sportovců, tak se ke mně tyto věci většinou docela dobře dostanou. Rozhodně koukám, co by se mi do budoucna mohlo případně hodit,“ přiznává.

Studovat Charvátová musí i na právě probíhajícím světovém šampionátu ve Švýcarsku, kde zatím se svými výkony spokojená není. Ve sprintu byla sice nejlepší českou biatlonistkou ale až na 39. místě, a ve stíhačce se propadla na 50. příčku. Studium jí ve volném čase mimo tréninky a mezi závody pomáhá odreagovat se a přijít na jiné myšlenky.

„Pokračuji v tom, co dělám celý život. V průběhu celé kariéry jsem vždy něco studovala. Nepřijde mi to tak náročné, ani zvláštní,“ říká Charvátová.

Že by ale dvaatřicetiletá reprezentantka z Vrchlabí už přemýšlela o konci kariéry, to ale úplně nehrozí. „Žádný limit jsem si nestanovila. Už deset let je mi říkáno, že máme mládí, které se na mě tlačí. Až mě tedy mládí vytlačí, tak sklopím hlavu a odejdu,“ říká Lucie Charvátová, kterou po volném dnu na světovém šampionátu čeká stejně jako další tři české biatlonistky vytrvalostní závod.