30. 8. 2014 |Viktor Daněk |Příroda

Vůbec nejdelšího věku se mezi zvířaty nedožil slon, ba ani želva obrovská. Nejstarším živočichem byla škeble - arktika islandská. Dostala jméno Ming a dožila se úctyhodných pěti set let. Ve srovnání s nejdéle žijící rostlinou byla ale Ming ještě mladice. Kingově cesmíně v Tasmánii je podle odhadů více než 43 tisíc let. Vědci se ale obávají, že by tu tento keř už dlouho být nemusel. Napadá jej totiž hniloba.