Maturanti jsou meziročně úspěšnější. Dobře zvládli češtinu, trápení jim nejčastěji přinesla matematika

Podíl studentů středních škol, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, se meziročně mírně snížil. V jarním termínu roku 2023 neuspělo 17,3 procenta studentů, kteří se o její složení pokusili, na jaře roku 2022 to bylo 20,8 procenta studentů. Nejčastěji měli problémy s maturitou studenti nástavbového studia, neuspělo jich 39,8 procenta, v loňském roce to bylo 48,1 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou zveřejnila Česká školní inspekce.

