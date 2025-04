Tisíce deváťáků čekají přijímací zkoušky. ‚Vyspat se a poslední dny už nepočítat,‘ doporučuje ředitelka

Přijímací zkoušku v pátek píší žáci devátých tříd. A v pondělí mají druhý pokus. V úterý a ve středu pak půjdou na řadu uchazeči o víceletá gymnázia, páťáci a sedmáci.

Žáci píší dva testy, a to z matematiky a češtiny. „Začíná se vždy v 8.30. Úvodní administrace trvá 15 minut, pak žáci píší matematiku, která je na 70 minut. Pokračuje se českým jazykem a literaturou – ta začíná v 10.50 a trvá 60 minut, ale jsou tam pak navýšení času pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ popisuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.

Takoví žáci sedí zvlášť v učebnách, aby měli na práci klid po celou dobu. Mají podle jejich potřeby prodloužený čas o 25, 50 nebo i 100 procent.

Rady ke zkouškám

„Doporučuji jim, aby se pořádně vyspali. Hlavně aby se poslední dny už nepočítali a nepřipravovali se, aby si dali spíše takový oddychový čas. Poté aby si s sebou vzali dobrou svačinu a dobrou náladu,“ podělila se o rady Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka gymnázia Nad Štolou. Uchazečům se můžou ještě hodit na zkoušky v příštím týdnu.

Obecně se uchazečům doporučuje si na začátku projít všechny úlohy a vyhodnotit si, které by mohly jít snáz a které hůř. A začít od těch jednodušších, aby se na něčem zbytečně nezasekli a neztratili čas.

Žáci můžou získat maximálně 50 bodů z každého testu. Maximální počet za jednotlivé úlohy je vždy v testovém sešitě. Body za špatnou nebo chybějící odpověď se neodečítají.

Test z matematiky můžou ukrajinští studenti psát i v ukrajinštině, můžou si vybrat. Co se týče češtiny, záleží na konkrétní škole, jaké podmínky má stanovené. Na některých mají žáci z Ukrajiny místo písemné češtiny třeba pohovor.

Přijímačky nanečisto

Všichni deváťáci se mohli na pátek připravit i díky lednovým Přijímačkám nanečisto, které připravila státní organizace Cermat. Řada učitelů i rodičů je ale kritizovala. Například učitel matematiky Marek Valášek v této souvislosti mluvil o tom, že loni byly testy naopak celkem jednoduché a Cermat se teď úroveň snaží vrátit na původní stav.

„Byla tam jedna věc, která v přijímačkách nikdy nebyla, a to sestava dvou rovnic o dvou neznámých. To nikdy předtím nebylo a je to už léta v požadavcích toho, co mají děti umět. Myslím si, že zrovna tenhle příklad byl: ‚Hele bacha, máte také nějaké požadavky. Dívejte se na to, co je v požadavcích k přijímací zkoušce, nejen na staré testy,“ uvedl Valášek.

Takové varování dostali v lednu všichni, kdo si přijímačky nanečisto vyzkoušeli. A bylo jen na nich, jak se s ním vypořádali a jestli se to v pátek a příští týden nějak ukáže. I učitelé zdůrazňují, že podmínky a zadání přijímacích zkoušek mají vždy všichni stejné.