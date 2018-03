18. 2. 2012 |Tereza Burianová, Simona Bartošová |Literatura

Mediální magnát Rupert Murdoch se chystá vydávat v Británii nový bulvární nedělník. Listem Sun on Sunday chce nahradit nedělník News of the World, který naposledy vyšel loni v červenci kvůli aféře s nezákonnými odposlechy známých osobností. Sun on Sunday tak má zachránit Murdochovo mediální impérium sužované krizí a skandály.