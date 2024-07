Svět bude bez tištěných novin chudší, míní Peňás. Dotovat je z nostalgie nemá smysl, namítá Zelenka

Poslední Lidové noviny na papíře vyjdou koncem srpna, zůstanou jenom v online podobě. Stane se tak 131 let od jejich založení. Vydavatelství MAFRA to odůvodnilo vývojem trhu. „Zbavujeme se krásných věcí a svět potom zůstává trochu chudší,“ říká v Pro a proti Čekého rozhlasu Plus Jiří Peňás, komentátor serveru Echo24. Šéfredaktor Page Not Found a spolupracovník deníku E15 Jakub Zelenka upozorňuje, že tištěné noviny postrádají ekonomický smysl. Pro a proti Praha 23:30 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svět bude bez tištěných novin chudší, míní Peňás (ilustrační foto) | Foto: Kamila Schusterová | Zdroj: Český rozhlas

Proč vás mrzí, že Lidovky přestanou vycházet na papíře?

Jiří Peňás: Možná kvůli tomu obrazu muže nebo dámy u kavárenského stolku, kde si rozloží noviny. Patří to už do muzea. Ale tam patří mnoho krásných věcí, kterých se zbavujeme, a potom svět zůstává trochu chudší.

Ochudí čtenáře konec Lidových novin? V Pro a proti diskutují Jiří Peňás a Jakub Zelenka

Připustil byste, že svět bude ochuzený o papírové Lidové noviny? Že už neuvidíme muže nebo ženu u ranní kávy s tímto rozloženým deníkem na stole?

Jakub Zelenka: Otázka je, jestli uvidíme lidi s jakýmkoliv papírovým médiem. Velká otázka je periodicita. Nemusí to být deník. Nemrzí mě to, protože moje generace už noviny nekupuje a dotovat to z nostalgie nedává moc ekonomický smysl.

Peňás: Jistě, to je pravda. Uvědomuji si, že to je pravděpodobně neodvratitelný proces, který se zdaleka netýká jenom Lidových novin. Je to celosvětový proces. Byl to návyk, který tu byl několik století.

A není potřeba se s tím smířit?

Peňás: Můžete se s tím pochopitelně smířit. Vím, že se proti tomu nedá nic dělat. Mladá generace si už ani neumí představit, že by si koupila noviny. Nebo je to pro ně velmi exkluzivní věc. Možná už by to ani neuměli číst a byli by překvapení, co tam je.

Ale to neznamená, že to není škoda. Zbavujeme se novin, jako jsme se zbavili koňské dopravy.

Noviny a deníky jsou strukturované, jsou obrazem včerejšího světa. Jsou spojeny s literaturou v tom smyslu, že tam vychází texty, které vyžadují jiný druh čtení než na sítích. Je to struktura, která je fixovaná v čase a prostoru, má své žánry.

A toto internetový svět neumožňuje. Je mnohem amorfnější, spěje k vytváření názorových bublin. Noviny mají klasickou výhodu, že se tam dostanete i k článkům, které byste běžně nečetli.

Nebude svět o toto ochuzený?

Zelenka: Myslím si, že ne. Věci, které lidé už nevyužívají, jsou nahrazeny jinými, které dávají smysl a korespondují s tím, jak lidé aktuálně žijí. Nyní máme nejenom internetové deníky, ale klade se větší důraz na audio a video.

„Noviny mají výhodu, že se tam dostanete i k článkům, které byste běžně nečetli.“ Peňás o konci tištěných Lidových novin

Když se podíváme na velmi populární youtubery, tak tam periodicita ani nefunguje. Vytvoří se event, který může nasvítit nějakou událost. Když se podíváme na zkušené reportéry, jako je Johnny Harris, který má obrovský zásah, tak on dokáže ve dvacetiminutovém videu velice jednoduše popsat i složité problémy.

Ten příběh se přináší jinak. Ale pořád je to ten stejný příběh.

Mohou youtubová videa nahradit novinovou žurnalistiku?