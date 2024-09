Konec Lidovek, které se nestaly velkým projektem

Koncem srpna vychází poslední číslo Lidových novin. Znamená to konec kdysi jedinečného projektu, který začal s velkým nasazením a odvahou v ilegalitě 80. let a měl po listopadu 1989 všechny předpoklady hrát mezi novinami první housle, být v centru všech polistopadových debat. Nějakou dobu se zdálo, že se mu to podaří, potom se ale sám od sebe vzdal nezávislosti a to byl začátek jeho konce.

Komentář Praha 6:30 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít