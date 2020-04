Výběr z médií: zneužívání nouzového stavu, problémy s přezouváním aut a růst návštěvnosti parků

Takzvaní energošmejdi zneužívají pandemie koronaviru a pod záminkou darování roušek přimějí seniory podepsat přechod k jinému dodavateli plynu či elektřiny. Popisuje to Mf Dnes. Publikovaná čísla o vyléčených z nemoci Covid-19 nebudou odpovídat realitě, citují Lidové noviny biochemika Jana Konvalinku. Deník E15 píše, že motoristé přezouvají svá vozidla, v servisech lze proto čekat fronty. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:55 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takzvaní energetičtí šmejdi se svými podvodnými praktikami často cílí na seniory | Zdroj: Česká televize

Mf Dnes

Energošmejdi zneužívají pandemie ke změně dodavatele. Přicházejí k seniorům jako dobrovolníci a nabízejí jim zadarmo podomácku vyrobené roušky. Senioři mají jen podpisem stvrdit, že je přijali. Místo toho podepisují přechod k jinému dodavateli plynu či elektřiny. Popisuje to Mf Dnes.

Nabízení roušek přímo doma v bytě ale není jediným trikem, se kterým šmejdi v poslední době přicházejí. Seniorům, kteří jsou izolovaní, nabízejí roušky i po telefonu. Chtějí nadiktovat adresu a slibují, že přijdou osobně.

Takzvaní energošmejdi se přizpůsobili pandemii koronaviru. Zneužívají strachu, kteří staří lidé kvůli šířící se nákaze cítí. Podle deníku takové případy zaznamenal i Energetický regulační úřad. Jeho mluvčí Michal Kebort ale upozornil na to, že k úřadu se vše dostane opožděně, až když je zahájen sám převod.

Deník

Motoristé začali s přezouváním svých aut. Podle Deníku panují v servisech obavy z větší koncentrace lidí a řešení problémů kolem koronavirové pandemie.

Povinnost mít zimní pneumatiky přitom skončila již 31. března. Mnozí řidiči si však podle Deníku uvědomili potřebu pneumatiky vyměnit až vlivem předpovědi počasí, která avizuje v následujících dnech teploty až ke 20 stupňům. Dají se proto očekávat fronty a obsazené rezervační systémy.

Provoz se ale musí přizpůsobit situaci kolem koronaviru. Deník to dokládá na praxi ostravského pneuservisu, kde pracují vždy na jednom autu. Řidič předá vůz, po dohodnutém čase se vrací a odjíždí. Pak může přijít teprve další zákazník.

Lidové noviny

Publikovaná čísla o vyléčených z nemoci Covid-19 nebudou odpovídat realitě, citují Lidové noviny biochemika Jana Konvalinku, který pomáhá koordinovat testování v rámci akademických laboratorních kapacit.

Podobně jako nakažených bude i vyléčených lidí výrazně víc. Lidé s lehčím průběhem nemoci se vyléčí doma a pak jen zůstanou 14 dní v karanténě. Také různé státy mají kritéria pro vyléčené nastavené různě.

Hospodářské noviny

Někde jsou lidé kvůli koronaviru víc doma, někde stoupla návštěvnost parků. Třetina Čechů vůbec neopouští domov, v některých regionech ale roste návštěvnost parků a někde stoupají tržby menších obchodů. Na datech operátorů a Googlu to ukazují Hospodářské noviny. Jde o srovnání v období mezi 16. únorem a 29. březnem.

I při omezení pohybu kvůli koronavirové pandemii vzrostla v některých krajích návštěvnost parků. Nejvíc na Vysočině, kde bylo v parcích koncem března o čtvrtinu víc lidí než před zavedením karantény.

Právo

Někteří nájemníci v bytových domech letos mohou dostat vyúčtování za teplo a vodu se zpožděním. Právo píše, že kabinet kvůli krizi způsobené koronavirem schválil prodloužení termínu pro doručení vyúčtování podle zákona o službách. Zatímco běžně musí lidé dokumenty dostat do konce dubna, letos lhůta podle návrhu vyprší až na konci srpna.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové za hnutí ANO je teď problematické udělat v bytech odečty tepla nebo teplé vody. Při překročení lhůty pro vypořádání přeplatků nebo nedoplatků můžou nájemci po majitelích požadovat pokutu až 50 korun za každý den zpoždění. Právě takovým sankcím chce resort předejít. Dodává ale, že návrh zákona neruší povinnost služby platit, upozorňuje Právo.

E15

Chátrající stadion na pražském Strahově s památkově chráněnými tribunami by mohl zase zažívat lepší časy. Píše to deník E15 s odvoláním na plány pražských radních, kteří chtějí oživit jeho prostory například muzeem a dovést ke stadionu tramvaj, aby se zlepšila dopravní obslužnost.

Rozsáhlou plochu stadionu využívá fotbalová Sparta, ale okolní tribuny zejí prázdnotou, jejich vnitřní prostory využívají drobní nájemci jako skladiště.

Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka, který zastupuje Spojené síly pro Prahu, by se obnova stadionu dala realizovat do pěti, šesti let.