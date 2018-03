1. 12. 2011 |Robert Mikoláš, Martin Hromádka |Zprávy ze světa

Anglicky se dnes domluvíte téměř na celé naší planetě. Perfektně ale tento světový jazyk musí ovládat piloti i pozemní personál letišť, respektive měli by. Občas ale dojde k případům, kdy si navzájem nerozumí, a způsobí to kuriózní, a někdy i nebezpečné situace. Naposledy se to stalo u stroje čínských aerolinek Eastern Airlines, který odletěl z Tokia, aniž by měl povolení.