Cena 25 milionů není velké překvapení, je to obrovská vzácnost, říká o aukci vzácné bankovky dražebník

Jedna z nejhodnotnějších bankovek v historii Československa, pětitisícovka z roku 1919 se v pátek vydražila za 25 milionů a 680 tisíc korun. Infomovala o tom akuční síň Bankovky.com, která platidlo vydražila pro svého klienta. „My jsme očekávali, že výsledná cena bude kolem dvaceti milionů korun, to znamená, 25 milionů korun nás příjemně překvapuje," říká v rozhovoru pro Radiožurnál spolumajitel aukční síně Aleš Kohout. Rozhovor Praha 16:14 16. listopadu 2024

Čím je včera vydražená pětitisícovka unikátní?

Je to nejvyšší nominál státovek první emise a jsou známy pouze dva kusy. To znamená, tato bankovka může být pouze ve dvou sbírkách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Je zachováno tak málo exemplářů, protože bankovka byla hojně padělána už v době svého oběhu.

Je zachováno tak málo exemplářů, protože bankovka byla hojně padělána už v době svého oběhu. Bylo zachyceno přes 400 padělků během roku její platnosti, a proto byla velice brzy, už v roce 1920, nahrazena novou bankovkou nového typu.

Cena vydražené bankovky byla přes 25 milionů korun. Dalo se čekat takhle ohromné číslo, takhle moc peněz?

Ona to zase není tak velká částka vzhledem k obrovské vzácnosti té bankovky. My jsme očekávali, že výsledná cena bude kolem dvaceti milionů korun, to znamená, 25 milionů korun nás příjemně překvapuje, ale není to velké překvapení.

Běžní sběratelé si tyhle raritní kousky asi úplně nepořizují. Dá se tedy říct, že jde spíš o investici?

V těchto vysokých částkách už je to vždy trochu o nějaké formě alternativní investice, určitě je to investice.

Dlouhodobá investice

Co má dnes ve sběratelství skutečně investiční potenciál? Bankovky, mince, obrazy, známky?

Všechno, co jste zmínil, určitě potenciál má. Na rozdíl od klasických investic do akcií nebo do krypta musí mít sběratel i nějaké znalosti. Sběratelé nebo investoři většinou sbírají nebo investují dlouhodobě. Není to krátkodobá záležitost.

Pokud ale člověk zjistí, že mu třeba na půdě leží nějaký unikát, třeba bankovka nebo mince, a ty zkušenosti, vědomosti nemá, kam se má obrátit, aby zjistil její skutečnou hodnotu?

Základní informace bez problému kdokoliv nalezne na internetu, když si zadáte do vyhledavače „pětitisícikoruna 1919“, tak se nám samozřejmě teď objeví její cena. Takhle to funguje prakticky u jakékoliv bankovky, mince nebo známky.

Pokud člověk zjistí, že má něco hodnotnějšího, tak se potom může obrátit buď na nás, nebo na kteréhokoliv z numizmatiků. Všichni mu rádi pomůžeme.

Ještě naposledy bych se chtěl vrátit ke včerejší (páteční) aukci, protože se prodaly i dva padělky té bankovky. Jeden zhruba za půl milionu, druhý za milion a dvě stě tisíc korun. Je běžné, že se prodávají na aukcích i padělky?

Je to běžné, je potřeba zdůraznit, že jsou to padělky ke škodě oběhu, to znamená, jsou to dobové padělky, nikoliv moderní kopie nebo reprodukce. Ony k té bankovce historicky patří, protože právě díky tomu, že existovalo tolik padělků, byla velice rychle stažena z oběhu.