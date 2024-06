Unikátní poštovní známka rumělkový Merkur je v Česku. Sběratel koupil jeden z pěti kusů na světě

Do Česka dorazila jedna malá, ale nesmírně cenné rarita – poštovní známka rumělkový Merkur. Přibyla do sbírky jednoho českého filatelisty. Je to jeden z pouhých pěti exemplářů na světě, oproti ostatním ale ve špičkové kvalitě. Koupě za 10 milionů korun jí tak činí nejdražší známkou na našem území. Vydávala ji rakousko-uherská pošta a používala se od roku 1851. Praha 15:23 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Známka rumělkový Merkur | Foto: Archiv Davida Kopřivy

David Kopřiva, soudní znalec zaměřený na filatelistické rarity, ukazuje cenný rumělkový Merkur. Tato známka je jednou z pouhých pěti na světě. „Krásný kus s razítkem poštovní vídeňské expedice. Novinová známka, prošla poštou, lepila se na noviny,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Unikátní poštovní známka rumělkový Merkur je v Česku. Natáčela Monika Ginterová

Ani žádná československá známka nebyla nikdy dražší. Jde o malou světle červenou známku s hlavou římského boha Merkura. Vydávala ji rakousko-uherská pošta a do oběhu byla uvedená v roce 1851.

Existuje několik variant Merkuru, které se na první pohled liší především barvou – modrý, žlutý, růžový a právě nejvzácnější rumělkový. Ty se lepily na pásky, které obalovaly 10 výtisků novin a po roztržení se vyhazovaly, a patří tak mezi první desítky nejdražších známek na světě. A proto podle Kopřivy těžko hledat známku, která by byla v tuzemsku cennější.

„Nevyrovná se tomu nic v dějinách českého poštovního kontextu, z období Rakouska ani nic z období Československa,“ podotýká Kopřiva.

Rarity tohoto řádu se nacházely podle něj v celých dějinách filatelie vždy jen v nejslavnějších sbírkách největších sběratelů světa. Dva z rumělkových Merkurů například vlastnil i hrabě Rafael Ferrari a po jeho smrti byly vydraženy v roce 1923 v Paříži.

Na hodnotu známky má totiž vliv i historický kontext. Známky tohoto druhu jsou navíc i velice snadno zpeněžitelné a je o ně nesmírný zájem. A jak potvrzuje i obchodník, znalec, filatelista a člen Prestige Philately Club Prague Radek Novák, v anglosaském světě jsou už považovány za naprosto regulérní aktiva.

Známka jako investice

„Jedna americká investiční banka doporučuje svým investorům, aby do standardních investičních portfolií dávali alternative assets. Snižuje to volatilitu a zároveň zvyšuje ziskovost těchto portfolií,“ vysvětluje.

Takže podobné investice tolik nepodléhají výkyvům doby a celková hodnota majetku je díky nim vyšší. S tím souhlasí i dlouholetý sběratel známek a podnikatel Petr Sobotka.

Na Titanicu byl nejprestižnější poštovní úřad na světě, popisuje expert. Získal z něj exkluzivní artefakt Číst článek

„V obdobích krize patří k momentům, kdy dokážou velice dobře pokrýt situaci, kdy je inflace poměrně vysoká. Takže svým hodnocením převyšují inflační prvky. A rostoucí trend během krizí je 20 až 40 procent,“ přibližuje Sobotka.

Investiční portfolio by mělo být nicméně podle expertů vyvážené, aby se rozložilo riziko. Alternativou tak může být třeba zlato. Oproti němu má ale známka podle Sobotky podstatnou výhodu.

„Převézt jeden milion eur v poštovních známkách znamená mít jednu malou poštovní známku. Zatímco převézt jeden milion ve zlatě, to už je docela veliká váha,“ podotýká.

Na celém světě sbírá známky více než padesát milionů lidí, celosvětový trh s nimi se pohybuje zhruba mezi 10 až 15 miliardami dolarů ročně. Velká část transakcí se ale odehrává ještě privátně a ta se nikde neeviduje.

A jak říká obchodník Novák, investování do vzácných známek celosvětově výrazně roste. Týká se to i Česka, kde je podle něho zhruba dvě stě silných investorů a ti do nich ročně investují statisíce až miliony korun.