Nacisté před 80 lety zjistili úkryt parašutistů. Prozradil ho mladík, kterého mučili a ukázali mu tělo matky

Je to 80 let, co si gestapo přišlo pro členy rodiny Moravcových. Jejich byt byl hlavním centrem parašutistů před útokem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Po krutých výsleších gestapo zjistilo, že parašutisté se ukrývají v pražském kostele svatých Cyrila a Metoděje.

