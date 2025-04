Kufřík ukrýval příběh přeživší z koncentračních táborů. Teď ho našli v Třebenicích mezi odpadky

„Bylo to vyhozené ve sběrném dvoře. Otevřel jsem kufřík a v něm byl poklad,“ ukazuje Petr Hulzer ošoupaný starý kufřík plný osobních dokumentů Eleonory Besenové z Třebenic.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Starý kufřík ležel mezi odpadky v Třebenicích. Ukrýval příběh ženy, která přežila pobyt v ghettu i věznění v koncentračních táborech

S netradičním pokladem se vydal za místním strážníkem a historickým badatelem Tomášem Rotbauerem. „Byla hezká a chytrá,“ konstatuje při prohlížení dokumentů.

Sám se už přitom v minulosti se jménem Eleanor Besenová setkal. „Asi před 14 lety jsme s Josefem Otradovcem dávali dohromady knihu, která vypovídá o třebenickém holokaustu. A právě jednou z rodin tam byla i rodina Besenova,“ vzpomíná Rotbauer.

Na začátku druhé světové války se židovské rodiny zastala velká část obce a místních spolků. Dokládají to dokumenty v nalezeném kufříku. „Sokolové i hasiči se za ně přimlouvají, že jsou právoplatní občané,“ přibližuje badatel.

3:47 ‚Pronásleduje mě pláč a nářky.‘ Přeživších holokaustu ubývá, památníky řeší, jak uchovat jejich vzpomínky Číst článek

V roce 1942 se Eleonora dostala do terezínského ghetta, kde se také poprvé vdala. Prošla také koncentračními tábory v Osvětimi a Mauthausenu. „To, co si prožila, se na ní podepsalo. Hodně kouřila, a to jí také v 67 letech v Anglii ukončilo život,“ doplňuje Rotbauer.

Síla příběhu z kufříku překvapila i jeho samotného. „Je to pro mě opravdu lidský poklad. Když jsem to držel, říkal jsem si, jak je to nádherné. Zároveň tam jsou ale i hákové kříže a ty hnusy, které doprovázely celý její život,“ shrnuje Rotbauer.

Dokumenty teď poputují do litoměřického archivu.

Starý kufřík byl plný osobních dokumentů Eleonory Besenové | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas