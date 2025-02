Lucy v Praze. V Národním muzeu vystaví 3,2 milionu let starou fosilii předka člověka

Pražské Národní muzeum vystaví od 25. srpna 3,2 milionu let starou fosilii předka člověka druhu Australopithecus afarensis známou jako Lucy. Zapůjčí ji Národní muzeum Etiopie. Jeden z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě si zájemci budou moci prohlédnout po dobu šedesáti dnů. Novináře o tom v úterý informoval premiér Petr Fiala (ODS). Praha / Adis Abeba 10:16 4. 2. 2025 (Aktualizováno: 10:27 4. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 3,2 milionu let stará fosilie předka člověka druhu Australopithecus afarensis známá jako Lucy | Foto: Sabena Jane Blackbird | Zdroj: Alamy / Profimedia

Do Prahy etiopské muzeum půjčí také Selam, o 100 000 let starší fosilii dítěte identického druhu jako Lucy. Zápůjčka obou exponátů se uskuteční za podpory českého ministerstva kultury a etiopského ministerstva cestovního ruchu.

Kostru samice hominida druhu Australopithecus afarensis, která žila asi před 3,2 milionu let, nalezl 24. listopadu 1974 v etiopské Afarské pánvi v údolí řeky Awaš poblíž vesnice Hadar americký paleoantropolog Donald Johanson. Své jméno dostala podle písně Lucy in the Sky with Diamonds od skupiny The Beatles, kterou si členové týmu expedice přehrávali stále dokola.