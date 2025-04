Prodali majetek, vyrazili budovat komunismus. Před 100 lety jeli Čechoslováci do sovětského Kyrgyzstánu

Zní to jako z utopického filmu a také to utopie byla. Skupina československých dělníků prodá doma majetek, nasedne do vlaku a odjíždí budovat komunismus do Kyrgyzstánu. Píše se rok 1925 a příběh do pár let skončí jinak, než si kdokoliv z účastníků akce Interhelpo dovedl představit.

