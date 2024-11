Rudou věž smrti bude vlastnit stát. Po splacení dluhů ji čekají opravy a vznik nové expozice

„Byl to malý lágr a byl určen pro věznění politických vězňů, takže se v ní se drtil a třídil uran. Je to radioaktivní ruda, takže vězni zde byli vystaveni velkému riziku, ta práce byla namáhavá,“ připomíná minulost politického tábora s krycím názvem likvidační ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

0:20 Rudou věž smrti plánuje převzít stát. Současný vlastník má finanční problémy Číst článek

„Řada z nich byla nemocná nebo následkem věznění umřela. To jsou všechno věci, které je potřeba stále připomínat. Bolševický režim likvidoval inteligenci, která v této zemi v té době byla a hlavně pak kněží,“ vysvětluje na Radiožurnálu.

Rudou věž smrti doposud vlastnila Konfederace politických vězňů, ale kvůli finančním problémům, do kterých se za minulého vedení dostala, hrozilo, že o tuto součást kulturního dědictví přijde.

„Vznikl tam veliký dluh, který stát prostě musí vymáhat. V této chvíli je faktickým vlastníkem nemovitosti, když to zjednoduším, finanční správa. Ta to prodá ministerstvu kultury a z toho se zaplatí daňový doplatek. Dobrá zpráva je, že tam pravděpodobně nějaké peníze zbydou a to získá Konfederace politických vězňů pro svoji další činnost,“ vysvětlil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Národní památkový ústav teď musí objekt opravit, poté v něm společně s Národním muzeem vybuduje expozici.

„Bude líčit utrpení politických vězňů a jejich jednotlivé osudy. Expozice by měla být zaměřená a zajímavá i pro nejmladší generaci. Toto nebude jenom vzpomínková expozice, ale měla by být jistým mementem toho, co se tady v 50. letech stalo a toho, že svoboda a demokracie jsou hodnoty, které stále musíme hájit,“ říká jeho ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Návštěvníkům by se tak areál mohl zpřístupnit do roku 2029.