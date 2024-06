Rudou věž smrti plánuje převzít stát. Současný vlastník má finanční problémy

„Rudá věž smrti je jeden z ústředních bodů připomínání jáchymovského gulagu. Ministerstvo kultury spolu s ministerstvem financí nyní připravuje způsob, jak se dohodnout s Konfederací politických vězňů, aby byla Rudá věž smrti převedena do vlastnictví státu a do působnosti Národního památkové ústavu a stalo se z ní místo živé připomínky toho, co se tady odehrávalo,“ řekl ministr kultury Martin Baxa z ODS při 35. setkání Jáchymovské peklo, které si kruté podmínky komunistických lágrů každoročně připomíná.

Rudá věž smrti je v současné době v majetku konfederace, která se ale dostala do finančních problémů a dluží státu. Jakou cestou by stát měl památník získat, Baxa neupřesnil. Dodal, že jednání teprve začala.

Řekl však, že stát a Národní památkový ústav mají zdroje a schopnosti zajistit nejen provozní prostředky, ale případně i peníze na rekonstrukci, protože věž je ve velmi špatném technickém stavu.

Pietní akt Jáchymovské peklo, kterým si bývalí političtí vězni připomínají drastické podmínky tehdejších pracovních táborů, vzniklo po sametové revoluci. V prvních letech se ho účastnily desítky a stovky pamětníků. S ubíhajícími lety pamětníků ubývalo a letos se jich před kostelem sv. Jáchyma sešlo jen několik.

Nahradili je ale jejich děti a vnoučata i další mladší lidé, kteří chtějí utrpení politických vězňů komunistického režimu připomínat.

V Jáchymově bylo 15 táborů, v nichž nuceně pracovali v 50. letech hlavně političtí vězni. Tábory jich prošlo asi 70 000. Mnoho z nich zdejší podmínky nepřežilo, někteří zemřeli na útěku, další si z mnohaletých pobytů odnesli zdravotní následky. Výsledkem jejich otrocké práce byl uran, který tehdejší Československo vyváželo do Sovětského svazu.