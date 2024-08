Ohrožená kudlanka nábožná je v Česku k vidění na několika málo místech. Jedním z nich je i Kabátův kopec v Krnově. Podle přírodovědců se ji tam daří kvůli vyšším teplotám v posledních letech i samotnému rázu území. Kromě kudlanek tam žije zhruba 40 druhů motýlů a někteří z nich jsou vzácní. Ostrava 15:36 17. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kudlanku nábožnou můžeme potkat už i na severu Moravy a ve Slezsku | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Když jsem se jel projet, slezl jsem z kola, najednou mi něco lezlo po noze, podíval jsem a byla to asi dvanácticentimetrová kudlanka. No, tak prvně jsem se lekl, ale pak jsem si všiml, co je to zač, takže, byl to pěkný nález, vyfotil jsem si ji,“ popisuje svůj zážitek Lukáš Matela z Českého svazu ochránců přírody.

Je jedním z lidí, kteří se o lokalitu Kabátův kopec v Krnově starají.

A entomolog Josef Kašák z brněnské Mendelovy univerzity už má jednu kudlanku dokonce v ruce. „Toto je nedospělý jedinec a můžete se s ní v krajině setkat ledaskde. Ona je hodně mobilní, ale jé málo míst, kde jsou trvale. Právě když to vidíte, to je jedinec, který je neokřídlený, ta kudlanka se narodila tady,“ ukazuje.

Ohrožených druhů tady ale žije více. Například motýl soumračník čárkovaný. Je jeden ze zhruba 40 druhů motýlů, kteří na Kabátově kopci žijí. I proto usiluje biolog a správce oblasti Adrian Czerník, aby území získalo statut významného krajinného prvku.

„Tato lokalita je velmi významná tím, že je to už, dá se říct, poslední zbytek tohoto typu biotopu, těch suchých úzkolistých trávníků v širším území Krnovska, Opavska nebo předhůří Bruntálska,“ dodává.

O zařazení Kabátova kopce mezi významné krajinné prvky chce Adrian Czerník zažádat ještě letos. Pokud by se to podařilo, správci území by mohli například snadněji shánět peníze na údržbu.