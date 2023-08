České túje ničí škůdce z Itálie. ‚Jakmile uvidíte suchou větev v plotě, uřízněte ji a spalte,‘ radí zahradník

V Česku se objevil nový škůdce, který likviduje túje a jalovce, do kterých klade vajíčka. Túje jsou po jeho nájezdu uschlé, živé ploty hyzdí velké hnědé fleky. Může za to krasec skvostný (Lamprodila festiva), který se k nám dostal z Itálie. Podle zahradníka Františka Hlubockého je to nejkrásnější škůdce, kterého máme.

