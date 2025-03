Čeští vědci budou závodit v lize mistrů. AI mozek provede dron tratí při rychlosti až 150 km za hodinu

Na soutěž tam trénuje celý český tým pod vedením Roberta Pěničky z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

„Tady v Kladně máme testovací dráhu se spoustou bran. Dron se snaží co nejrychleji proletět v daném pořadí brány a minimalizovat čas průletu tak, abychom vyhráli,“ popisuje.

Podmínky při skutečném závodě budou podle vedoucího týmu skoro totožné. „Postavili jsme tady zmenšenou variantu té finální dráhy. Víme, jak bude vypadat, ale díky velikosti haly jsme ji jen museli zmenšit. Jsou tady všechny prvky, co budou ve finále – dvojité brány, slalom, prudké zatáčky. Snažíme se to tady teď autonomně prolétávat co nejrychleji, abychom se naučili, jak v tom finále zvítězit,“ vysvětluje Robert Pěnička.

Soutěží AI mozek

Experti z jeho týmu do dronů naprogramovali speciální umělou inteligenci, která je ve skutečnosti jejich hlavním soutěžním želízkem v ohni. Do Abu Dhabí totiž Češi nepoletí s drony jako takovými, ale pouze s algoritmy naprogramované umělé inteligence.

„Všechny týmy dostanou od organizátorů stejné drony, tuším, že jich bude čtyři až šest. Ty se tam naprogramují softwarem, co jsme si připravili, a budeme doufat, že budou létat tak, jak chceme,“ potvrzuje Robert Pěnička.

České autonomní drony využívají speciální algoritmy plánování trajektorií a řízení letu, které jim umožňují létat maximální rychlostí s extrémní přesností. V kladenské hale mi to naživo ukazuje Filip Novák, člen závodního týmu a doktorand na katedře kybernetiky.

„Teď vidíme, že dron je před dvojitou bránou a z obrázků kamery zjistí, kde ta brána aktuálně je. Díky tomu, že máme mapu závodní trati, jsme schopní zjistit, před jakou bránou a jak daleko od ní dron je,“ vysvětluje.

„Díky tomu můžeme udělat přesný odhad jeho aktuální pozice, což je velmi důležité, protože potřebujeme letět velmi rychle. Náš dron je schopný lítat až 150 kilometrů za hodinu s přetížením 7 G a právě proto potřebujeme velice přesnou pozici.“

Dobře seřízený tým

Do Abu Dhabí se chystá devítičlenný český tým, přičemž každý člen má na starosti jednu konkrétní věc v celém složitém systému. Kromě takzvaného safety pilota, který hlídá, aby se dron nevyboural, řeší ostatní například detekci bran na základě snímků pořízených kamerou, plánování trajektorií nebo samotné řízení dronu.

„Já mám například na starosti fúzi, abychom věděli, kde přesně dron na závodní trati je,“ doplňuje Filip Novák.

Do soutěže se přihlásilo víc než 200 týmů, ten český se kvalifikoval mezi 14 nejlepších z celého světa. A byť nepatří mezi vyložené favority, v dubnovém finále rozhodně nehodlá zůstat pozadu. Pokud by se našim robotikům nakonec podařilo vyhrát, rozdělí se o celkovou výhru ve výši jednoho miliónu amerických dolarů.

K čemu jsou vlastně autonomní drony dobré a jaká je jejich budoucnost? Poslechněte si rozhovor s Martinem Saskou z ČVUT v záznamu celého Magazínu Experiment.