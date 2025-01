Chatboti na sociálních sítích? ‚Můžou je obohatit a posunout k racionálnějšímu obsahu,‘ věří Koubský

Sociální sítě budou v blízké době obývat také osobnosti vytvořené umělou inteligencí, řekl produktový viceprezident firmy Meta pro generativní inteligenci Connor Hayes. První nástroj k vytváření chatbotů AI Studio už mají k dispozici uživatelé ve Spojených státech. „Možná to bude po nějakou dobu ta úplně nejviditelnější manifestace umělé inteligence pro širokou skupinu uživatelů,“ myslí si o chatbotech facebooku redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 21:43 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít AI Studio zatím funguje pouze ve Spojených státech a jde pouze o první pokusy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Změna od sociálních sítí, které se původně pokoušely vynucovat, aby na nich lidé vystupovali se svou reálnou identitou, po ty, které zahrnují osobnosti vytvořené umělou inteligencí, není podle Koubského natolik velká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Roboti se učí z videí drobné chirurgické zákroky

„Podstatná změna by byla, kdyby Meta nebo někdo podobný rezignoval na to, aby se od sebe ty dva typy účtů odlišovaly. Kdyby připustili, že lidé mohou za sebe nechat fungovat boty. Předpokládám, že takhle to ale nebude,“ myslí si.

Koubský předpokládá, že účty lidských uživatelů a AI botů budou sítě chtít nadále od sebe odlišovat.

„Pokud tomu takhle bude, tak si myslím, že to není ani moc ústupek od dosavadních zásad. A že to může svým způsobem ty sítě obohatit, nebo je možná posunout k nějakému racionálnějšímu obsahu,“ říká.

Zároveň vyslovuje domněnku, že by AI chatboti mohli uvádět na pravou míru to, co sdílí běžní uživatelé. Nemyslí si ale, že by uživatelé, kteří mohou chatboty vytvářet, mohli být schopní vytvořit takové chatboty, kteří by překračovali určité hranice.

Zatím ale AI Studio funguje pouze ve Spojených státech a jde pouze o první pokusy. Koubský ale uznává, že zatím nedokáže přesně odhadnout, kam se technologie vyvine.

Co dokáže nový velký jazykový model od OpenAI? Budou v blízké budoucnosti operační rány zašívat roboti? Proč se v Evropské unii sjednocují nabíjecí konektory? Poslechněte si celý pořad Online Plus.