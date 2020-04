Přechod na nové televizní vysílání DVB-T2 zastavil koronavirus. Znovu začne zřejmě v červenci

Postupné vypínání starého televizního vysílání přerušila pandemie koronaviru. Výhradně na nový formát nepřešla zejména východní část země. Celý proces by se podle Českých radiokomunikací mohl posunout o čtyři měsíce. Definitivní slovo bude mít vláda, která by podle ministerstva průmyslu mohla rozhodnout za čtyři týdny. Praha 7:57 26. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Set-top box pro příjem nového standardu vysílání DVB-T2 (ilustrační snímek) | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Epidemie nového typu koronaviru přerušila přechod na nový formát televizního vysílání DVB-T2 v půlce března. Do jeho konce přitom zbývaly necelé čtyři měsíce. Starý signál se měl podle původního plánu na posledním vysílači vypnout letos 29. června. Do konce tohoto měsíce totiž Česko musí podle jednotných evropských pravidel příslušné kmitočty uvolnit. Česko ale tento termín pravděpodobně nedodrží.

České radiokomunikace počítají s tím, že se celý proces zpozdí zhruba o čtyři měsíce. Přechod by se mohl zase rozběhnout v červenci. „Když vypínání přesuneme o čtyři měsíce, tak bychom ho mohli restartovat 16. července,“ řekl Radiožurnálu ředitel radiokomunikací pro regulace Marcel Procházka.

Aktualizovaný harmonogram by měl podle Procházky respektovat původní intervaly mezi vypínáním jednotlivých vysílačů. To znamená, že přechod by mohl skončit v říjnu. Zkrácení plánu podle Procházky není možné jak z technických důvodů, tak proto, aby diváci měli dostatek času se na změnu připravit. Aby domácnosti nový signál naladily, musí si koupit televizi nebo set-top box, které DVB-T2 umí přijímat.

„Nemůže přechod zahájit hned druhý den, co se otevřou prodejny. Musíme lidem nechat čas, aby mohli jít do obchodů a nakupit si, protože řada lidí teď řeší úplně jiné problémy než přechod na DVB-T2,“ dodává Procházka. Zároveň podle něj nebylo možné s procesem pokračovat a riskovat, že by diváci, kteří se nestihli před vypuknutím pandemie vybavit, přišli v krizové době o televizní zpravodajství.

Výhradně na nový formát šíření televizního signálu nestihly přejít zejména moravské a slezské regiony. Kromě původního standardu ale mají k dispozici přechodové sítě DVB-T2, na kterých nové vysílání naladí, pokud mají příslušnou techniku. Z dočasného přerušení přechodu má výjimku 30. kanál vysílače Javořice na Jihlavsku. Vysílání části komerčních stanic na něm ve starém formátu skončí 25. května.

Nutné schválení vládou

Opětovný start přechodu v červenci zatím není definitivní. Konečný harmonogram radiokomunikace ladí s Českých telekomunikačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Navíc ho bude muset schválit vláda.

Podle náměstka ministra průmyslu Petra Očka by nový harmonogram mohla projednat v horizontu tří až čtyř týdnů. „Situaci neustále vyhodnocujeme z pohledu schopnosti realizovat servisní služby nebo dostupnosti elektroniky. V současné době je televizní vysílání nezbytně důležité pro všechny občany,“ řekl Radiožurnálu.

Zároveň nevylučuje případné dřívější, nebo pozdější obnovení přechodu podle stavu epidemie. I přesto je podle něj pravděpodobné, že Česko nestihne frekvenční pásmo 700 MHz, na kterém vysílá starý televizní formát, uvolnit do konce června, jak předpokládá legislativa Evropské unie. Nedodržení původního termínu je ale podle Očka s ohledem na pandemii pochopitelné. „Není to situace jen České republiky. Jsme s Evropskou komisí v pracovním kontaktu a na této úrovni vnímáme vstřícnost Evropské komise k posunu harmonogramu z těchto závažných důvodů,“ ubezpečil.

Kmitočty v pásmu 700 MHz jsou přitom předmětem aukce na 5G sítě, kterou připravuje Český telekomunikační úřad. I ta ovšem nabrala zpoždění a oproti dříve chystanému startu na začátku roku ji úřad plánuje vyhlásit v červnu. Ministerstvo financí nepočítá s jejími výnosy v letošním rozpočtu. Případné kolize kvůli delšímu přechodu na DVB-T2 se ale mobilní operátoři neobávají.