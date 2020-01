Komerční stanice ve starém formátu už lidé v Praze nenaladí. Novu či Primu mohou sledovat jen v DVB-T2

V DVB-T2 sítích budou vysílané stanice Barrandov TV, Barrandov Kino, Barrandov Krimi, Noe TV, Nova, Nova Cinema, Óčko, Óčko STAR, Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi, CNN Prima News, Prima +1, Seznam TV, Šlágr TV, Šlágr 2 a Radio Proglas.

Že lidem vysílání končí, zjistí podle piktogramu v pravém horním rohu obrazovky. Změna se ale týká jen domácností, které televize sledují zdarma přes anténu, což je v Česku asi 60 procent.

Daň za komfort i vysílání ve vyšší kvalitě. Devět otázek a odpovědí o vysílacím standardu DVB-T2 Číst článek

A co se týká Pražanů, pokud už mají své vybavení a naladili si DVB-T2 signál v přechodné síti, mají čas ještě do konce ledna na úpravu společné televizní antény. Do té doby totiž budou v Praze a okolí přechodné frekvence fungovat. Na technika, který anténu nastaví, je tedy ještě pár týdnů čas.

Už nyní ale v Praze samozřejmě funguje i nový signál DVB-T2. Lidé ale potřebují vhodnou televizi nebo set-top box. Modely set-top boxů se pohybují v různých cenových relacích. Ty nejlevnější je možné pořídit u velkých prodejců za necelých 800 korun. A zájem o ně je v souvislosti s přechodem na nový standard teď na začátku roku stejně velký, jako byl loni v prosinci.

Následovat bude o týden později, konkrétně 15. ledna, vypnutí DVB-T vysílání komerčních televizí z vysílače Cukrák ve středních Čechách.

Přechod do konce června

Od 7. ledna budou také vypnuty dva DVB-T vysílače České televize v lokalitách Votice - Mezivrata pro část středních a jižních Čech a Trutnov - Černá hora pro severní, východní a střední Čechy. Z obou lokalit více než rok vysílá DVB-T2 síť České televize, kterou tak mohou diváci naladit již nyní.

„V případě České televize bude následovat Královéhradecký a Ústecký kraj. Pak už ty termíny následují v jednotlivých měsících až do konce června,“ upřesňuje Lukáš Polák z webu Českého rozhlasu Digitální rádio.

Právě do 30. června už bude přeladěná celá Česká republika, kdy bude televizní pásmo 700 MHz uvolněno pro nové mobilní sítě 5G. Přechod na nový standard začal 27. listopadu vypnutím veřejnoprávního multiplexu České televize v Praze a středních Čechách. Vše, co potřebujete vědět o přechodu na DVB-T2, je možné najít na webu Digitální rádio.