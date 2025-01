Koubský: Konec factcheckingu na sociálních sítích Mety je snaha Zuckerberga zalíbit se Trumpovi

Způsob moderování obsahu na sociálních sítích Facebook, Instagram a Threads se ve Spojených státech mění. Americká firma Meta, která tyto sítě provozuje, uvedla, že přestala spolupracovat s externími firmami na ověřování pravdivosti příspěvků, tzv. factcheckery. „Není pravda, že by factchecking nefungoval. Společnost Meta na to měla dost pádné důkazy,“ říká v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Washington 22:00 19. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg | Zdroj: Profimedia

Factcheckeři mohli navrhovat, aby například Facebook označoval některé příspěvky jako nepravdivé, přidával k nim texty uvádějící je na pravou míru a snižoval jejich dosah. Ve Spojených státech je má nahradit funkce tzv. komunitních poznámek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co přinese konec fact checkingu poskytovatelů služeb sociálních médií ve Spojených státech amerických?

„Meta v minulosti několikrát informovala, jak tento způsob ověřování informací a upozorňování u příspěvků, že nejsou obsahově v pořádku, snižuje o tyto příspěvky zájem. Pochvalovali si, že to snížení je značné, uvádělo se tam číslo 90 až 95 procent,“ popisuje Koubský.

Zároveň připomíná, že moderace obsahu nebyla součástí sociálních sítí vždy: „Zavedli to hlavně poté, co měli průšvihy kolem skandálu Cambridge Analytica v roce 2016 a dostali se pod tlak, aby s obsahem sítí něco udělali.“

Vědecký redaktor říká, že změna nepřinese Metě zásadní úsporu. „Oni koneckonců otevřeně řekli, že je to změna, která souvisí se změnou americké politiky a se změnou hodnocení toho, jak se budou tyhle věci teď v Americe posuzovat. Čili je to obrovská snaha Marka Zuckerberga a vedení Mety zalíbit se novému prezidentovi a nové administrativě,“ hodnotí.

Zuckerberg na sebe chce podle Koubského zároveň upozornit americkou administrativu, aby se za Metu přimluvila u Evropské unie.

Svoboda slova

Factchecking má nahradit funkce komunitních poznámek, jaké používá například sociální síť X. Nestojí na profesionálních factcheckerech, ale umožňuje přidávat vysvětlující texty přímo uživatelům. Zda se u příspěvků zobrazí, pak závisí na výsledku jejich hlasování.

Evropská komise přehodnocuje vyšetřování technologických gigantů. Terčem je Apple i Meta Číst článek

„Neřekl bych, že je to nulová nebo bezvýznamná záležitost. Nějak prospěšné to být může, ale je to spíš na úrovni diskuze probíhající u příspěvku než nějakého autoritativního hlasu,“ míní Koubský.

Mark Zuckerberg také oznámil, že Facebook a Instagram zmírní některá pravidla moderování obsahu, aby se zvýšila svoboda slova a nedocházelo k tolika chybám. Uvolnila se pravidla u témat, která se týkají například imigrace, genderové identity a podobně. Zazněl argument, že pokud se tyhle věci smějí říkat v televizi nebo v americkém Kongresu, tak proč by neměly zaznít také na sociálních sítích.

„Je to samozřejmě strašně složitá otázka – jak nastavit meze rozumné a bezpečné diskuze při zachování svobody slova. Nedivím se tomu, že s tím sociální sítě mají potíže, protože v obecné poloze to v podstatě vyřešit nejde,“ soudí Koubský.

„Svoboda slova v tom smyslu, že mohu říkat cokoliv, tam patrně bude větší, než byla dosud. Zároveň přibude nenávistného obsahu, protože to bude jedna z hlavních věcí, ke kterým se rozšířená svoboda slova bude využívat,“ myslí si vědecký redaktor.

„Tohle je dilema diskuze v demokratické společnosti, dilema sociálních sítí. Všichni se ho snaží nějakým způsobem řešit a nikomu to nejde stoprocentně, protože se tady prostě střetávají různé oprávněné zájmy, různá práva,“ shrnuje Koubský.

Zablokují Spojené státy TikTok? Mělo by Slovensko zaplatit výkupné za odblokování katastru nemovitostí napadeného kyberútočníky? Poslechněte si celý pořad Online Plus z audia nahoře v článku.