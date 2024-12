Meta chce podmořský kabel za 10 miliard dolarů. ‚Je to nejbezpečnější infrastruktura,‘ myslí si Koubský

Americká firma Meta zvažuje položení vlastního podmořského datového kabelu. Podle serveru TechCrunch má měřit přes 40 tisíc kilometrů a na mořském dně má obepínat v podstatě celý svět. „Meta je firma, která má v tuto chvíli určitě přebytek hotovosti. A vypadá to jako dobrá investice, i pokud by společnost potom kabel někomu odprodala nebo pronajala,“ soudí v pořadu Online Plus Petr Koubský, vědecký redaktor z Deníku N. Praha 17:08 7. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podmořské kabely mají obrovskou přenosovou kapacitu, popisuje Koubský (ilustrační foto) | Foto: Dolores Harvey | Zdroj: Alamy / Profimedia

Společnost Meta, která provozuje platformy Facebook, WhatsApp či Instagram, chce kabel využívat čistě pro své potřeby. Náklady na stavbu se mají postupně vyšplhat až k 10 miliardám dolarů (240 miliard korun). Další detaily chce firma zveřejnit začátkem příštího roku.

„Zaráží mě ta cena,“ přiznává vědecký redaktor Koubský. „Za tuto částku by se v Česku podařilo postavit asi 1200 silnic kilometrů. A to není nepředstavitelně mnoho.“

Předpokládaná trasa kabelu má vést ze západního pobřeží Spojených států přes Austrálii, Indii do Jižní Afriky a na východní pobřeží Spojených států. Stavba podmořského infrastruktury přitom není jednoduchá a specializovaných lodí, které jsou na to potřeba, je na světě omezený počet.

„Kabel chce Meta jen pro sebe,“ poukazuje Koubský a zamýšlí se: „Asi jsou pro ni bezpečnost a záruka spolehlivého datového provozu velice důležité.“

Přestože poškodit podmořský kabel není zcela jednoduché, nemožné to taky není, upozorňuje novinář. „Přesto mi takový kabel připadá jako nejbezpečnější současná infrastruktura. Už proto, že se dá velice dobře monitorovat, co se s ním děje. Útok tak není možné přehlédnout,“ soudí.



Spolehlivost už 150 let

Datové spojení světa dnes stále závisí na kabelovém propojení kontinentů, poukazuje vědecký redaktor.

„Kabely mají obrovskou přenosovou kapacitu, která se těžko dohání rádiovým nebo družicovým spojením. Jsou provozně spolehlivé a levné, jakmile jsou jednou položeny. A jejich kapacita se dá snadno navyšovat tím, že se vedle jednoho kabelu položí další,“ vysvětluje.

A navíc má svět s kabelovým spojením zkušenost trvající 150 let od chvíle, kdy se objevily telegrafy. „Je to ohromně dobře zvládnutá technologie, přestože se to dnes dělá s optikou a ne dráty jako tehdy. Ale princip zůstává stejný,“ hodnotí Koubský a dodává:

„Meta je navíc firma, která má v tuto chvíli určitě přebytek hotovosti. Tento kabel vypadá jako dobrá investice, i pokud by ho společnost někomu odprodala nebo pronajala.“

Proč není ChatGPT schopný psát o některých jménech? Austrálie zakázala přístup na sociální sítě lidem mladším 16 let. A objevila se nadace, která pomáhá udržet učitele matematiky ve školách. To jsou další témata pořadu Online Plus, poslechněte si ho v audiu v úvodu článku.