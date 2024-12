Fyzička, odolnost i bystrá hlava. Čech Aleš Svoboda se v Německu a Francii cvičí na astronauta

Aleš Svoboda, český armádní pilot, astronaut a 38letý muž s reálnou šancí dostat se do vesmíru. Radiožurnál se za ním už před několika týdny vydal do Kolína nad Rýnem, kde je v obrovské hale jedna z částí Evropského střediska astronautů. Přímo tady je bazén, Svoboda má na sobě potápěčskou výbavu, vynořuje se z vody a od instruktora dostává další pokyny. V příštím roce ho čeká i cesta do Francie na výcvik přežití a fungování ve stavu beztíže.

