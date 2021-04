NASA simuluje dopad fiktivního asteroidu na Zem. Podle posledních informací míří na Šumavu

Skupina vědců z NASA se snaží během pětidenního cvičení reagovat na hrozbu případného zásahu fiktivním asteroidem. Experti si chtějí natrénovat situaci, kdy by museli se současnými technologiemi, sítěmi a institucemi zabránit ničivým následkům střetu asteroidu se Zemí. Během třetího dne experimentu se ukázalo, že fiktivní asteroid míří na jih Čech. Washington 18:33 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekce dopadu ze třetího dne simulace | Zdroj: NASA

Simulace začala 26. dubna a pořádá ji Centrum pro výzkum objektů v blízkosti Země při NASA (Center for Near Earth Object, CNEOS), výsledky jsou prezentované na webu CNEOS. Vědci a experti pracují jen s těmi informacemi, jaké by měli v případě ohrožení reálným asteroidem. Každý den dostávají nová upřesnění a musí reagovat na přicházející komplikace.

Jedná se již o sedmou simulaci podobného druhu v pravidelném dvouletém intervalu. Cvičení v roce 2019 skončilo tak, že se sice podařilo odklonit asteroid mířící na americké město Denver, avšak pouze tak, že zamířil na New York a celou oblast zničil.

Letošní simulace měla následující zadání: „19. dubna astronomové na Havaji objevili asteroid 2021 PDC vzdálený 57 milionů mil. K jeho přiblížení k Zemi dojde 20. října 2021, za pouhých šest měsíců. Původní pravděpodobnost dopadu na Zem je 1:2500. Odhady velikosti asteroidu se pohybují mezi 35 a 700 metry.“

Každý den v realitě odpovídá měsíci času v simulaci.

1. den

První den cvičení dostali vědci upřesněné, ale velmi obecné informace: hrozba srážky se Zemí se zvýšila na 1:20 a první odhady potenciálního dopadu zahrnovaly přibližně dvě třetiny celé planety.

2. den

Už druhý den bylo podle nových informací na sto procent jasné, že 20. října asteroid do Země narazí, a to s největší pravděpodobností do Evropy či severní Afriky. Informace o velikosti a složení asteroidu jasné nebyly. I to však stačilo k prvním strategiím reakce na dopad.

Projekce dopadu z druhého dne simulace | Zdroj: NASA

Podle analýzy dostupných možností bylo vyloučeno asteroid zničit či vychýlit z jeho dráhy, a to především kvůli jeho pozdnímu objevení. Účastníci upozornili, že s dřívějším odhalováním by mohl v budoucnu pomoci vesmírný dalekohled NEO Surveyor chystaný NASA.

3. den

Třetí den přinesl pro našince špatnou zprávu, místo dopadu bylo upřesněno na hustě obydlenou střední Evropu. Pás potenciálního zásahu asteroidu měřil 800x250 kilometrů a leží v něm kromě Německa, Rakouska, Chorvatska, Slovinska a části Maďarska také podstatná část Česka. Konkrétně celé jižní, západní a střední Čechy včetně Prahy.

Projekce dopadu ze třetího dne simulace | Zdroj: NASA

Další upřesnění třetí den simulace přineslo informaci o předpokládaném dopadu fiktivního asteroidu na Šumavu, na hranici mezi Českou republikou, Německem a Rakouskem. Co se týče rozměrů asteroidu, dostali vědci relativně dobrou zprávu, těleso měří 140 metrů, což výrazně snížilo předpokládané škody.

Podle analýzy je pravděpodobnost 74 procent, že bude dopadem fiktivního asteroidu postiženo více než 100 tisíc lidí a pravděpodobnost 21 procent, že jím bude postiženo dokonce více než milion lidí. Nejčernější variantou je zasažení 6,6 milionů lidí žijících v perimetru 250 kilometrů od místa dopadu. Hlavními hrozbami v souvislosti s případným nárazem by patřilo uvolnění obrovského množství tepla, rázová vlna a energie vyvolaná dopadem.

4. den

Čtvrtý den detailně upřesnil místo dopadu, kterým skutečně je Šumava. Pravděpodobnost dopadu na toto místo je podle simulace 99 procent. Na okraji perimetru s 250kilometrovým průměrem leží Praha či rakouský Salzburg, kterým hrozí částečné ohrožení.

To je zatím maximum informací, které účastníci simulace mají.

Projekce dopadu ze čtvrtého dne simulace | Zdroj: NASA