Na Mezinárodní vesmírné stanici přistála první plně soukromá výprava. Chystá 25 experimentů

Na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v sobotu po menších problémech přistála loď společnosti SpaceX Crew Dragon se čtyřčlennou posádkou, která na orbitálním komplexu stráví osm dnů. Let, který organizuje společnost Axiom Space a který má podporu americké vesmírné agentury NASA, je první plně soukromou výpravou na ISS. Přiblížení a přistání lodi vysílala NASA na svém webu v přímém přenosu. Mezinárodní vesmírná stanice 15:19 9. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít NASA a společnost Axiom Space společně odstartovaly první soukromou misi na Mezinárodní vesmírnou stanici | Foto: Steve Nesius | Zdroj: Reuters

Přistání, plánované na 13.45, se o tři čtvrtě hodiny zpozdilo. Crew Dragon musel zůstat ve vzdálenosti 20 metrů od spojovacího uzlu stanice kvůli problémům s videopřenosem, které se nakonec podařilo vyřešit.

Materiál na experimenty i vánoční dárky. Loď Dragon přistála na Mezinárodní vesmírné stanici Číst článek

Čtyřčlennou posádku mise Ax-1 vede bývalý astronaut NASA Michael López-Alegría, který je zároveň viceprezidentem Axiom Space. Prostřednictvím této společnosti si cestu na ISS zaplatili Američan Larry Connor, Izraelec Eytan Stibbe a Kanaďan Mark Pathy, které Axiom Space na svém webu označuje jako podnikatele, investory a filantropy.

Orbitální komplex má od soboty na osm dní 11 obyvatel. Vedle nové čtveřice posádku stanice tvoří Američané Kayla Barronová, Raja Chari a Thomas Marshburn, Němec Matthias Maurer a ruští kosmonauti Oleg Artěmjev, Denis Matvejev a Sergej Korsakov.

„Výprava Ax-1 je velmi často nazývána vesmírnou turistikou. Řekl bych však, že to žádná turistika vůbec není. Je to skutečná práce, která vyžaduje hodně přípravy, a nemyslím si, že to bude relaxace,“ řekl k projektu López-Alegría serveru Space.com.

Mise je naplánovaná na deset dní, z toho osm na ISS. Posádka se bude věnovat různým vědeckým a komerčním aktivitám. Naplánováno je 25 různých experimentů. Cílem jednoho z nich je například pomocí speciálního zařízení izraelské společnosti Brain.Space sledovat chování lidského mozku ve vesmíru. Další pokusy jsou zaměřené na řadu jiných témat, včetně stárnutí, kmenových buněk či zdraví srdce.

Loď Crew Dragon se čtyřmi astronauty z vesmírné stanice bezpečně přistála do moře u Floridy Číst článek

„Toto skutečně představuje první krok, kdy takovou příležitost může využít skupina jednotlivců, kteří nepatří pod vládu a chtějí udělat něco smysluplného na nízké oběžné dráze kolem Země,“ řekl na předletové tiskové konferenci k misi Ax-1 prezident společnosti Axiom Space Michael Suffredini.

Pro Axiom Space není Ax-1 jen prvním pilotovaným startem nebo první plně soukromou výpravou posádky na vesmírnou stanici. Pro tuto společnost je to také první velký krok k realizaci vlastní komerční vesmírné stanice na nízké oběžné dráze kolem Země, která má být také první svého druhu.

Stavba prvního, základního modulu už podle společnosti začala a jeho vypuštění na orbitu se plánuje koncem roku 2024. Připojený bude k Mezinárodní vesmírné stanici a do roku 2030 bude postupně rozšiřován o další části. Po vyřazení ISS z provozu by se nakonec stanice Axiomu měla oddělit.