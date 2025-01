Do Jeseníků vyrazí díky voucherům přes 16 tisíc lidí. Ubytování hlásí plno, stát plánuje pokračování

Stát plánuje pokračování slevových poukázek na dovolenou v Jeseníkách. Začátkem roku lidé dotované vouchery rozebrali za pár dní, do hor s nimi vyrazí přes 16 tisíc klientů. Podle zjištění Radiožurnálu ministerstvo pro místní rozvoj chystá pokračování programu, který pomáhá rozhýbat turistický ruch v záplavami postižených oblastech. Povodně vzaly loni klienty třeba majitelům penzionu v Ludvíkově. Jeseníky 13:04 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokoje penzionu U Skřivánků jsou poprvé po deseti letech během podzimu prázdné | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„My jsme pocítili absolutně nezájem těch podzimních skalních turistů. Nepřijel ani jeden,“ popisovala Blanka Skřivánková úbytek klientů ve svém penzionu koncem loňského roku. Se začátkem roku letošního se ale přihlásila do slevového programu voucherů pro Jeseníky a děly se věci.

Poslechněte si celou reportáž o voucherech na dovolenou v Jeseníkách

„Během tří dnů jsme vyčerpali celý limit. Měsíc květen je plně obsazený. Tady není skoro volné okénko. Převažují lidé z Čech, ale přihlásili se nám i z Polska,“ říká.

Už teď chystá pokoje, do kterých mají přijet hosté. Jeden z nich bude obsazen po několika měsících. „Máme radost, je to neuvěřitelná pomoc. Každý, kdo oficiálně ubytovává, měl možnost se do toto přihlásit. Musím pochválit, jak by program jednoduchý, uživatelsky příznivý a nebyla to pro ubytovatele žádná zátěž. Pracovníci byli neuvěřitelně ochotní, neustále byli na telefonu,“ popisuje.

Není žádné tajemství, že na jednoho ubytovatele vychází rozpočet na 150 tisíc korun. „Z pohledu našeho malého ubytování je to neuvěřitelně vysoká částka. Jsme spokojení. Myslím si, že až sem přijedou lidé na ty vouchery, tak budou Jeseníky plné,“ říká Skřivánková.

Blanka Skřivánková ukazuje, jak se díky voucherům plní kalendář | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli voucherům a přílivu nových klientů bude muset dokonce hledat brigádnici na úklid. „Intenzivně hledám už tři týdny, protože když vám v jeden den odjíždí lidé ze čtyř pokojů, máte pár hodin na úklid a ten den vám přijedou zase na všechny čtyři pokoje, tak to prostě ve dvou nejsme schopni dát,“ říká.

Jedním z rekordmanů byly Horské lázně Karlova Studánka. „Evidujeme přes 54 voucherů v celkové úhrnné hodnotě je 150 tisíc korun, po kterých se zaprášilo ani ne po 24 hodinách. První den večer už jsme hlásili, že je u nás vyprodáno. Věřím, že pokud by vláda chtěla pustit zase korunu, tak my rozhodně nebudeme říkat ne,“ usmívá se ředitel Jan Poštulka.

Ministerstvo pro místní rozvoj už o pokračování programu jedná s kraji. „S ohledem na takový úspěch jsme se dohodli se zástupci obou krajů, že bychom v něm rádi pokračovali. Teď ale musíme vyřešit všechny detaily, včetně financování,“ potvrzuje mluvčí resortu Karolina Nová. Stát dal na vouchery 10 milionů a Olomoucký s Moravskoslezským kraj každý po pěti.