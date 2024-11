Umožněme lidem ze záplavových oblastí získat jiný pozemek, povodně budou stále horší, varuje expert

Dva měsíce po ničivých záplavách nejsou obce a města zdaleka ve stavu jako před velkou vodou. Na postižených místech stále působí třicítka pracovníků organizace Člověka v tísni. „Hlavními tématy jsou zima a topení. Desítky a nižší stovky lidí přišly o bydlení, v některých případech jsou ty vyhlídky poměrně těžké,“ popisuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vedoucí povodňového týmu Marek Štys. Interview Plus Praha 20:39 24. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povodně v obci Zátor | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zatímco některé obce se už s povodněmi vypořádaly a jsou vyklizené, jinde se potýkají se zásadními strukturálními problémy, zejména pokud jde o poničené odpadní systémy.

„Vidíme poměrně dobře postupující odstraňování povodňových škod, ale když vstoupíte do jednotlivých domů, vidíte problémy, se kterými se zejména osamělí lidé a senioři potýkají,“ dodává.

Organizace se snaží pomoci hlavně těm lidem, kteří si jen obtížně poradí sami, což je zhruba čtvrtina domácností. Zohledňuje se proto nejen rozsah škod, které ovšem bude možné plně vyhodnotit až na konci zimy a počátkem jara, ale také sociální situace.

Podle zjištění webu iROZHLAS.cz si od katastrofálních povodní v roce 2002 lidé postavili 16 tisíc domů v záplavových územích. Podle Štyse by nebylo etické těmto lidem v krizové situaci nepomoci, zároveň by ale měl existovat i systém pobídek, aby lidé mohli změnit bydliště, například získat jiný adekvátní pozemek jako náhradu.

„Lidé si řeknou, že už to snad příště nepřijde. Ale to je mylná úvaha, ono to přijde. Všechny statistiky ukazují, že tyto katastrofy budou častější, silnější a musíme se na ně připravit,“ zdůrazňuje.

Vysušit, pak opravovat

V Moravskoslezském kraji a na Jesenicku záplavy postihly 5500 domácností. Domy, které nečeká demolice, jsou mnohdy neobyvatelné a je třeba je vysoušet, někteří lidé proto volí náhradní bydlení v mobilheimu, aby byli poblíž a mohli se věnovat vysoušecím pracím.

„Provoz vysoušečů je velice drahý, propagujeme proto obyčejná kamna na tuhá paliva, kdy je třeba dům pořádně vyhřát, pak vyvětrat a zase vše zavřít. Povodně přišly ve velice nevhodnou dobu,“ poznamenává Štys.

Pokud by totiž přišly na jaře, domy by se přes léto stihly vysušit a na podzim by stačilo dodělat omítky a podlahy. To ale nyní nelze a lidem, kteří rekonstruují dříve, než je stavba dostatečně vysušená, hrozí vedle problémů s plísněmi i to, že na jaře budou muset vše opakovat.

