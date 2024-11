Křížovkářský slovník, sladkosti nebo kosmetika. Startuje osmý ročník projektu Ježíškova vnoučata

Paní Janě z domova ve Vidnavě je 73 let a přeje si náramek a například 83letý pan Josef z Karviné by si od Ježíška moc přál křížovkářský slovník. Takových vánočních přání lidí hlavně z domova pro seniory je v projektu Ježíškova vnoučata přes 2500. Letošní ročník odstartoval v pondělí. „V tuto chvíli máme nějakých 2700 přání a budou přibývat. Stejně rychle přibývá i zájemců,“ říká ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. Praha 9:28 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Ježíškova a vnoučata má i celoroční aktivity, například návštěvy zvířat v domovech pro seniory (ilustrační foto) | Foto: Jsme MILA, z.s.

Co si přejí senioři dál? Jaká přání byste vy připomněl?

Já bych to označil jako skromné dárky. Jsou to sladkosti, různé dobroty, knížky, předplatné časopisů, lampičky, když si chcete večer číst a nemáte pořádnou lampičku. Jsou to v podstatě drobné věci, které udělají radost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ježíškova vnoučata jsou nejvíce vidět před Vánoci, ale snažíme se projekt pojímat jako celoroční, objasňuje ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa

A jak přání, která najdeme na webu Ježíškova vnoučata, splnit?

Podívejte se do té databáze. V tuto chvíli máme nějakých 2700 přání a budou přibývat. Stejně tak rychle přibývá zájemců. Mě to pořád překvapuje, protože jsem u toho projektu poprvé a netušil jsem, že to bude opravdu až taková rychlost.

Když si vyberete svoje přání a zarezervujete si ho, přijdou vám do e-mailu instrukce. Pak už jen čekáte na zpětnou vazbu od domova a domluvíte se na splnění.

Je nějaký konkrétní termín, do kdy máme přání splnit?

Projekt běží do konce roku, ale když si ho teď zarezervujete, tak by se vám do 14 dnů měl ozvat konkrétní domov. Potom spolu můžete vyladit detaily, aby v ideální případě došlo k osobnímu setkání a předání dárku.

Přání seniorů se na webu objevují zejména díky zaměstnancům v domovech pro seniory. Můžou se do projektu zapojit ještě i domovy, které to do posud nestihly?

Ano. Máme i takovou zkušenost, že se spuštěním projektu mnoha domovům připomeneme, takže ta přání budou ještě přibývat. Vy jste zmínil pracovníky domovů, kterým bych chtěl moc poděkovat, protože je to pro ně obrovská práce navíc. Už v září začnou obcházet své klienty a zjišťovat, jaká jsou jejich přání. Někdy jim i pomáhají je dotvořit, napsat a vkládají je na web. Veškerá práce jde za nimi a za to jim moc děkuji.

Co mohu dělat, pokud se chci stát Ježíškovým vnoučetem, ale nemám dostatek času, abych sháněl dárek či plánoval zážitek?

Nejjednodušší varianta je jít na portál Darujme.cz, kde máme otevřenou veřejnou sbírku a přispět finančně. Ježíškova vnoučata jsou samozřejmě logicky nejvíc vidět před Vánoci, ale my se snažíme projekt pojímat jako celoroční. Máme i celoroční aktivity, na které používáme peníze, které se vyberou na Darujme.cz. Jsou to třeba návštěvy zvířat v domovech seniorů nebo péče o personál. Jsou to projekty, které systémově uchopují problematiku.

Jste novopečeným šéfem Nadačního fondu Českého rozhlasu, kdy jste k nám přišel?

V Nadačním fondu Českého rozhlasu jsem naplno od 15. července. To znamená, že před necelým měsícem mi končila zkušební doba.

O projektu Ježíškova vnoučata jste věděli ještě předtím, než jste sem přišel?

Je to tak. Já jsem pracoval v České televizi na pozici manažera charitativních aktivit a byl jsem v kontaktu jak s Nadačním fondem, tak i s Ježíškovými vnoučaty. Znal jsem ten projekt už předtím.

Můžete poodhalit nějaké plány Nadačního fondu? Máme tradiční koncerty Světlo pro Světlušku, ty zřejmě asi zůstanou.

Určitě. Já si myslím, že nepotřebujeme nic zásadního měnit, což je skvělá zpráva a za to moc děkuju i předchozí ředitelce Gabriele Drastichové. Spíš vymýšlíme, jak projekty ještě víc „vymazlit“ a vylepšovat. Třeba konkrétně u Ježíškových vnoučat se mi líbí důraz na celoročnost projektu. Protože aktivity, které děláme v průběhu celého roku, mají obrovský dopad. To, že splníte jedno přání jednomu seniorovi před Vánocemi, je skvělé, ale to, že se dokážete věnovat celému tématu je ještě výraznější.