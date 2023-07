Kuchařský učeň a zároveň student gymnázia, který staví raketu, zabodoval v gastronomické soutěži

Jan Bauer nejprve nastoupil na českobudějovické gymnázium a poté se paralelně přihlásil na učební obor kuchař na střední škole. „Vařím od dvanácti, třinácti let, začalo mě to bavit a chtěl jsem se v oboru posunout dál. Nechtěl jsem ale narušit své dosavadní studium na gymnáziu, tak jsem si přibral kuchařský obor individuálně,“ vypráví.

Letos se zúčastnil prestižní soutěže pro mladé kuchaře KU Young Chef. Tu pořádá akademie Kulinářského umění s cílem pomoci talentovaným lidem nastartovat kariéru v gastronomii. Českobudějovický student skončil na druhém místě, vítězství mu uteklo jen těsně.

Soutěž Janu Bauerovi podle jeho slov mnohé dala. I doma se snaží vařit organizovaně a čistě. „Organizace práce, hygiena a čistota, to byly hlavní aspekty, které se během soutěže hodnotily. Naučil jsem se v soutěži, ale i v provozech, dávat si na to pozor, protože ve špičkových restauracích je to naprostá nutnost,“ říká.

Ve finálovém kole KU Young Chef měli soutěžící připravit dvacet porcí předkrmu a dvacet porcí hlavního jídla. To vše v omezeném čase. „Měli jsme od začátku vaření na vydání předkrmu tři a půl hodiny a na hlavní jídlo čtyři hodiny. Poté muselo být jídlo naservírované deseti šéfkuchařům, kteří pokrmy hodnotili na základě chuti a vzhledu talíře,“ líčí Jan Bauer.

Na přípravu pokrmů nebyl sám. Pomáhal mu tým několika vypadlých soutěžících, které řídil. Pokud se mu něco na jejich práci nelíbilo, musel jim to připomenout.

Přestože skončil na úspěšném druhém místě, ani jemu a jeho týmu se během finále nevyhnuly drobné komplikace. „Bohužel se nám stalo, že jsme těsně před výdejem zjistili, že jeden z postupů, které jsme zvolili, nefungoval. Bramborák nechtěl držet pohromadě. Museli jsme na poslední chvíli postup změnit, ale naštěstí to nakonec všechno vyšlo,“ vzpomíná.

Sám se jednou za čas rád vydá do dobré restaurace na ochutnávku. Nejraději má italskou a francouzskou kuchyni a zatím se nesetkal se surovinou, kterou by odmítl jíst. „Myslím si, že pro kuchaře je důležité, aby se nebáli ochutnat všechno. To je jediná cesta, jak nalézt nové suroviny, techniky i chutě,“ dodává.

Celý rozhovor s úspěšným mladým kuchařem a zároveň gymnazistou Janem Bauerem z Českých Budějovic si poslechněte výše.