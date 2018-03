14. 2. 2017 |Dušan Radovanovič |Zprávy ze světa

Je to už rok, co bylo v Egyptě nalezeno zmučené tělo zavražděného italského studenta Giulia Regeniho. Případ, který vyvolal mezinárodní roztržku mezi Itálií a Egyptem, je dodnes zahalen tajemstvím. Podle serveru katarské televize Al-Džazíra ale mnoho stop vede do nejvyšších míst egyptské politiky. "Egypťané věřili, že Regeni je špion. Všechna zjištění ukazují na ministerstvo vnitra," tvrdí investigativní novinář Carlo Bonini.