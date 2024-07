Japonsko zavede novou kategorii úpalu. Pacienty s teplotou nad 40 stupňů ponoří do studené lázně

Japonská zdravotnická organizace rozšíří stupnici závažnosti úpalu či úžehu o čtvrtou kategorii klasifikovanou jako „nejzávažnější“, informoval ve středu deník Mainiči Šimbun. Tato kategorie bude vyhrazena pro pacienty v bezprostředním ohrožení života, jejichž tělesná teplota v důsledku horka dosáhla 40 a více stupňů. V souvislosti s extrémním počasím v Japonsku v posledních dnech zemřelo nejméně šest lidí, uvedla dále zdravotnická organizace. Tokio 13:09 10. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonsko pravděpodobně čeká rekordně horké léto. | Zdroj: Reuters

Podle Japonské asociace pro akutní medicínu by lékaři v případech z nejzávažnější kategorie měli okamžitě využít metody takzvaného „aktivního chlazení“, tedy zcela ponořit pacienta do studené lázně.

Nejméně závažná kategorie stupnice zvaná „mírný úpal/úžeh“ zahrnuje příznaky, jako je bolest svalů či nadměrné pocení. Na druhém „středním“ stupni pacienti trpí bolestmi hlavy a zvrací.

Dosud nejvyšší „vážný“ stupeň se týká osob, které kvůli vedrům ztratily vědomí a mají silné svalové křeče. Japonští zdravotníci chtějí čtvrtou kategorii na škálu oficiálně zařadit ještě během léta.

Teplotní rekord v Japonsku činí 41,1 stupně. V neděli se k němu výrazně přiblížila teplota ve městě Šizuoka ve středním Japonsku, kde krátce po 13.15 naměřili rovných 40 stupňů. Japonské úřady „extrémní teplotu“ klasifikují jako 35 stupňů a více. Varování před vedry nyní platí pro 27 z celkových 47 prefektur včetně hlavního města Tokia.

Dosud nejteplejší léto zažilo Japonsko minulý rok. I letos japonské úřady očekávají, že se letní teploty budou pohybovat nad průměrem. Horka a vlhká léta nejsou v této asijské zemi neobvyklá, zejména po konci monzunového období asi v polovině července. Experti nicméně upozorňují, že v důsledku klimatické změny mohou být vedra delší a intenzivnější.

Počet úmrtí na úpal nebo úžeh se v Japonsku od roku 1995 až zšestinásobil, vyplývá ze statistiky ministerstva zdravotnictví. Zatímco mezi lety 1995 a 1999 si úpaly či úžehy průměrně vyžádaly 201 životů ročně, v období od roku 2018 do roku 2022 to bylo 1295 obětí, z nichž až 90 procent tvořili lidé starší 65 let.