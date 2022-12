V lékárnách dlouhodobě chybí některé léky. Důvodem je lockdown i přesun výroby do Číny, říká odbornice

V českých lékárnách chybějí některé léky. Jaká je příčina výpadku dodávek léků? Co dělat, když lék, který běžně užívá, není na trhu? Můžete dětem dělit léky pro dospělé? A co dělat s neotevřenými a nespotřebovanými léky, které jsou ještě ve spotřební lhůtě? V Kávě o čtvrté na dotazy posluchačů odpovídala Mgr. Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Praha 18:30 28. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současné době chybí v českých lékárnách kolem 20 druhů léků, seznam se ale rychle mění (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Během covidového období nemocnost výrazně klesla. Byly zavřené školy i školky, děti byly doma, nebyly nemocné. I dospělí měli méně sociálních kontaktů. A ti, kdo dělají plány, to plánovali podle toho,“ vysvětluje nedostatek některých léků na našem trhu ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

„Teď najednou nemocnost vystoupala a my jsme na to nebyli asi úplně připraveni. A i když se třeba dodávky obnovily v původním množství, jako tomu bylo před covidem, tak ta poptávka je prostě větší. To jsou spojené nádoby.“

„Výroba léčivých látek se soustředila do Číny a do Indie. To je fakt. Evropa je komplet závislá na těchto zemích. I třeba různí výrobci různých léčivých přípravků se stejnou léčivou látkou jsou právě závislý na tom jednom dodavateli to léčivé látky,“ popisuje v Kávě o čtvrté na Dvojce.

